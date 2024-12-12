Прекращение транзита российского газа через Украину, которое ожидается с 1 января 2025 года, может стать катастрофой для Приднестровья, где уже введет режим ЧП. Для правого берега объемы газа на предстоящий отопительный сезон есть, но возможны веерные отключения электричества. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

«Это будет очень большая проблема, потому что основные объемы, которые потребляла Молдова — в первую очередь, Приднестровье, — шли и пока идут транзитом через Украину. Для правобережья (за пределами непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, которая находится на левом берегу Днестра. — Прим.RTVI), скажу честно, это не столь большая проблема, потому что последние несколько лет нынешние молдавские власти закупали тот же российский газ, но из Европы — через посредников, по более завышенным ценам», — рассказал Игорь Додон RTVI.

Политик уточнил, что нынешняя ситуация — «это очень большие риски и катастрофа для левобережья — для Приднестровья». При этом, по его словам, эта проблема «сразу станет проблемой и для всей Молдовы».

«Бюджет Приднестровья в основном держится за счет этих объемов российского газа, потому что, с одной стороны, это промышленность, которая производит конкурентоспособную продукцию, с другой стороны — это Кучурганская ГРЭС (теплоэлектростанция в Днестровске. — Прим.RTVI). Еще в советское время построили очень большую теплостанцию, которая вырабатывала электроэнергию для Молдовы и для части Украины», — пояснил Додон.

По словам молдавского экс-президента, у республики нет необходимой инфраструктуры, чтобы получать эту электроэнергию из других источников.

«То есть с 1 января, если не будет электроэнергии из Кучургана, мы не сможем полностью переключиться на европейский [источник], у нас нет сетей для этого. Поэтому очень большой риск веерных отключений на правом берегу, не только на левом», — отметил Додон.

По мнению политика, выход все же может быть найден.

«Я думаю, что если президент Молдовы Майя Санду не может и не хочет ехать в Москву, пусть поедет хотя бы в Киев — они же дружат с Зеленским. Пусть поедет в Киев и договаривается, чтобы этот объем для Молдовы Украина пропустила. Я думаю, что технически эту проблему можно решить: поставить какого-то трейдера, — я не знаю, украинского, молдавского, — принимать этот газ на границе Россия — Украина, там его брать на другую компанию, если вы не хотите, чтобы «Газпром» довел, — и доведите до Приднестровья. Это был бы самый простой выход из ситуации», — заключил собеседник RTVI.