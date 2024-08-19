Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в интервью программе «Что это было» на RTVI оценил вероятность новой волны мобилизации в России.

«Что касается привлечения дополнительных сил по мобилизации, я на данном этапе не уверен, что на это действительно пойдут. Потому что это очень рискованный ход для властей с точки зрения репутационной. У нас-то с инфляцией сейчас нужно справиться и с другими проблемами. Плюс мы рассказывали о том, что у нас все хорошо, на протяжении долгого времени», — сказал Звинчук.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Курскую область с 6 августа. Врио губернатора региона Алексей Смирнов 12 августа сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. «Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км», — отчитался он.

Звинчук в интервью RTVI сказал, что «украинские формирования окапываются на «линии Суровикина»», их контроль над несколькими населенными пунктами «очень условный».

19 августа российские военные телеграм-каналы написали, что ВСУ разрушили все мосты через реку Сейм в Глушковском районе Курской области.

Бои под Курском снова вызвали дискуссии о вероятности мобилизации. 13 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российские власти якобы могут объявить новую волну мобилизации в конце 2024 года.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации нет. Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок также высказал мнение, что «наше военно-политическое руководство обойдется имеющимися в его распоряжении силами».