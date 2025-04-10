Появление беспилотных грузовиков на российских дорогах пока что вряд ли сильно отразится на рынке труда, а массово их начнут использовать не раньше, чем примерно через 5 лет. Об этом RTVI заявил президент «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев, комментируя сообщение Минтранса России о том, что на ЦКАД официально запустили беспилотное грузовое движение.
«Новая эра в логистике»
Запуск беспилотных грузоперевозок по ЦКАД в рамках экспериментального правового режима состоялся 9 апреля около подмосковной деревни Софрино. Как писал «Интерфакс», по трассе проехали две фуры «Маяк-2» автоперевозчика NatCar (принадлежит «КамАЗ») и еще две — компании Navio.
Принявший участие в церемонии первый замглавы Минтранса Валентин Иванов заявил, что ранее такой проект был реализован на трассе М-11, в 2026-м планируется и на М-12.
«К концу 2025 года мы ожидаем, что беспилотный автопарк достигнет рекордных показателей: более 10 млн км пробега и порядка 1,5 млн кубометров перевезенных грузов», — отметил Валентин Иванов.
В пресс-службе Минтранса назвали событие «Новой эрой в логистике Московского региона», отметив, что использование беспилотных машин не только сократит время доставки, так как они едут быстрее водителей примерно на 11%, но и снизит число аварий.
«Ожидается снижение расходов на топливо и комплектующие на 10—14% для маршрутов протяженностью более 1000 км. Кроме того, средний износ комплектующих снизится на 5%. Беспилотные технологии также позволят сократить простои автопарка из-за нехватки водителей и перераспределить около 30% водителей на другие направления, оптимизируя использование человеческих ресурсов», — уточнили в ведомстве.
Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил, что в 2025 году компания планирует выпустить улучшенную версию «Маяк-2» под названием «Маяк-2.5», а еще через 1,5—2 года — «Маяк-3», который будет «максимально близок к серийному решению».
В ноябре 2024 года на тот момент замглавы Минтранса Дмитрий Баканов (ныне руководитель госкорпорации «Роскосмос») заявлял, что беспилотное движение грузовиков будет запущено на ЦКАД в первом квартале 2025 года, а в эксперименте принимают участие «КамАЗ», «Автотех» и «Яндекс».
В июне 2023 года в России стартовал пилотный проект по эксплуатации беспилотных грузовых машин. Они курсируют по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. В рамках тестового периода в эксплуатации находятся 67 робофур, включая модели «КамАЗ» и Navio. С момента запуска проекта было перевезено более 800 тысяч кубических метров грузов. Ожидается, что к концу 2025 года на трассе М-11 будет задействовано уже 93 беспилотных грузовика.
«Не все сразу может быть гладко»
Канаев заявил RTVI, что перевозки на беспилотных грузовиках — это «абсолютно нормальный тренд», связанный в том числе с решением проблемы нехватки водителей: «Это будущее, от этого никуда мы не уйдем».
«Думаю, это скажется на безопасности в лучшую сторону, потому что роботы не устают. Но что касаемо сбоев в беспилотном транспорте, то я думаю — это не самая большая проблема, у нас есть куда более серьезные проблемы. Если даже что-то случится — это же пока эксперимент, естественно, не все сразу может быть гладко. Но тем не менее, я считаю — направление верное», — уточнил он.
По мнению Канаева, сейчас рано говорить о том, что это сильно скажется на рынке труда, несмотря на то, что, вероятно, «очень скоро беспилотники заменят большинство грузоперевозок, особенно дальнобойщиков».
«Но эта тенденция неизбежна — тут можно говорить, надо к этому идти или нет, но мы в любом случае придем. Однако сейчас рынок труда не пострадает, потому что, как я вам сказал, на сегодняшний момент у нас дефицит в грузоперевозках — четверть. Поэтому ближайшие 5-10 лет, я думаю, можно развивать это направление без ущерба для рынка труда», — добавил эксперт.
Для отрасли в этом направлении одной из главных проблем является наличие оборудования, которое «позволяет с точностью до 10 см определять местонахождение этого беспилотного транспорта».
«Если идти по всему ряду проблем, то их очень много. Но я думаю, что санкционный режим, поставка определенных запчастей в данном случае — это не самая большая проблема. Наверное, больше имеет значение спутниковая навигация. Но если решили вводить — значит, эта проблема решена. Поэтому и все остальные решить можно. Все зависит от того, насколько быстро появятся новые автомобили», — добавил собеседник RTVI.
Канаев подчеркнул, что все упирается не в последствия санкций, а в то, «какие бюджеты Минтранс собирается на это расходовать».
На вопрос о том, как скоро беспилотные грузовики начнут массово эксплуатировать на российских дорогах, эксперт ответил, что эксперимент еще не закончен.
«На него уйдет от двух до трех лет, затем будут приготовлены основные документы, думаю, в течение года. И вполне возможно, что, скажем, через пять лет беспилотный транспорт будет спокойно разъезжать по дорогам нашей необъятной родины», — заключил он.