Появление беспилотных грузовиков на российских дорогах пока что вряд ли сильно отразится на рынке труда, а массово их начнут использовать не раньше, чем примерно через 5 лет. Об этом RTVI заявил президент «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев, комментируя сообщение Минтранса России о том, что на ЦКАД официально запустили беспилотное грузовое движение.

«Новая эра в логистике»

Запуск беспилотных грузоперевозок по ЦКАД в рамках экспериментального правового режима состоялся 9 апреля около подмосковной деревни Софрино. Как писал «Интерфакс», по трассе проехали две фуры «Маяк-2» автоперевозчика NatCar (принадлежит «КамАЗ») и еще две — компании Navio.

Принявший участие в церемонии первый замглавы Минтранса Валентин Иванов заявил, что ранее такой проект был реализован на трассе М-11, в 2026-м планируется и на М-12.

«К концу 2025 года мы ожидаем, что беспилотный автопарк достигнет рекордных показателей: более 10 млн км пробега и порядка 1,5 млн кубометров перевезенных грузов», — отметил Валентин Иванов.

В пресс-службе Минтранса назвали событие «Новой эрой в логистике Московского региона», отметив, что использование беспилотных машин не только сократит время доставки, так как они едут быстрее водителей примерно на 11%, но и снизит число аварий.

«Ожидается снижение расходов на топливо и комплектующие на 10—14% для маршрутов протяженностью более 1000 км. Кроме того, средний износ комплектующих снизится на 5%. Беспилотные технологии также позволят сократить простои автопарка из-за нехватки водителей и перераспределить около 30% водителей на другие направления, оптимизируя использование человеческих ресурсов», — уточнили в ведомстве.

Гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил, что в 2025 году компания планирует выпустить улучшенную версию «Маяк-2» под названием «Маяк-2.5», а еще через 1,5—2 года — «Маяк-3», который будет «максимально близок к серийному решению».

В ноябре 2024 года на тот момент замглавы Минтранса Дмитрий Баканов (ныне руководитель госкорпорации «Роскосмос») заявлял, что беспилотное движение грузовиков будет запущено на ЦКАД в первом квартале 2025 года, а в эксперименте принимают участие «КамАЗ», «Автотех» и «Яндекс».

В июне 2023 года в России стартовал пилотный проект по эксплуатации беспилотных грузовых машин. Они курсируют по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. В рамках тестового периода в эксплуатации находятся 67 робофур, включая модели «КамАЗ» и Navio. С момента запуска проекта было перевезено более 800 тысяч кубических метров грузов. Ожидается, что к концу 2025 года на трассе М-11 будет задействовано уже 93 беспилотных грузовика.

«Не все сразу может быть гладко»

Канаев заявил RTVI, что перевозки на беспилотных грузовиках — это «абсолютно нормальный тренд», связанный в том числе с решением проблемы нехватки водителей: «Это будущее, от этого никуда мы не уйдем».

«Думаю, это скажется на безопасности в лучшую сторону, потому что роботы не устают. Но что касаемо сбоев в беспилотном транспорте, то я думаю — это не самая большая проблема, у нас есть куда более серьезные проблемы. Если даже что-то случится — это же пока эксперимент, естественно, не все сразу может быть гладко. Но тем не менее, я считаю — направление верное», — уточнил он.

По мнению Канаева, сейчас рано говорить о том, что это сильно скажется на рынке труда, несмотря на то, что, вероятно, «очень скоро беспилотники заменят большинство грузоперевозок, особенно дальнобойщиков».

«Но эта тенденция неизбежна — тут можно говорить, надо к этому идти или нет, но мы в любом случае придем. Однако сейчас рынок труда не пострадает, потому что, как я вам сказал, на сегодняшний момент у нас дефицит в грузоперевозках — четверть. Поэтому ближайшие 5-10 лет, я думаю, можно развивать это направление без ущерба для рынка труда», — добавил эксперт.

Для отрасли в этом направлении одной из главных проблем является наличие оборудования, которое «позволяет с точностью до 10 см определять местонахождение этого беспилотного транспорта».

«Если идти по всему ряду проблем, то их очень много. Но я думаю, что санкционный режим, поставка определенных запчастей в данном случае — это не самая большая проблема. Наверное, больше имеет значение спутниковая навигация. Но если решили вводить — значит, эта проблема решена. Поэтому и все остальные решить можно. Все зависит от того, насколько быстро появятся новые автомобили», — добавил собеседник RTVI.

Канаев подчеркнул, что все упирается не в последствия санкций, а в то, «какие бюджеты Минтранс собирается на это расходовать».

На вопрос о том, как скоро беспилотные грузовики начнут массово эксплуатировать на российских дорогах, эксперт ответил, что эксперимент еще не закончен.