Граждане и юрлица не узнают о том, что их недвижимостью интересовался Росфинмониторинг. Такой законопроект, разработанный ведомством, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил источник RTVI в комиссии.

«Законопроект направлен на недопущение раскрытия физическим и юридическим лицам информации о получении Росфинмониторингом и его территориальными органами сведений об объекте недвижимости, права на который зарегистрированы у данных правообладателей», — говорится в материалах комиссии.

Таким образом, Росфинмониторинг хочет закрыть сведения о своих запросах об объектах недвижимости при выявлении сделок, связанных с отмыванием доходов.

Сейчас в федеральном законодательстве есть пробел: не обеспечивается конфиденциальность запросов службы в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости), что дает возможность собственникам предпринять действия, позволяющие избежать уголовного преследования.

По закону, данные Росфинмониторинга о сделках, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, ложатся в основу материалов для возбуждения уголовных дел. Недвижимость является одним из популярных способов легализации таких активов.

Проверки Росфинмониторинга в силу закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» являются конфиденциальными, то есть информирование третьих лиц об их проведении запрещено. При этом в действующем законе «О государственной регистрации недвижимости» говорится, что ее владельца обязаны информировать о тех, кому предоставляются сведения об этом имуществе.

«Данное обстоятельство фактически приводит к раскрытию правообладателям сведений об имеющейся в отношении них заинтересованности правоохранительных органов, что создает условия для сокрытия следов преступных деяний, информирования соучастников таких деяний и в конечном итоге к невозможности привлечения лиц к установленной законодательством ответственности», — отмечается в материалах комиссии.

Противодействию коррупции способствуют «любые меры, направленные на повышение прозрачности доходов и возможности контроля», — заявил RTVI зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев.

«Комитет будет инициативу рассматривать, когда она будет облачена в форму законопроекта и поступит в Госдуму», — сказал Валеев.

После одобрения правительства законопроект будет внесен в Госдуму.

Марина Озерова