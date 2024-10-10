Роскомнадзор не планирует блокировать доступ к игровой платформе Steam в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Компания выполнила практически все требования федеральной службы, удалив около 250 материалов.

В РКН объяснили, что сервис размещал противоправный контент — ссылки на такие материалы размещались в Едином реестре запрещенной информации. Сейчас ведомство ожидает от Steam удаления еще 10 интернет-страниц, на которых опубликован запрещенный в России контент.

«Обращаем внимание, <…> после включения ссылки в Единый реестр запрещенной информации не происходит автоматическая блокировка такой интернет-страницы — в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса направляется требование об удалении запрещенной информации», — пояснили в Роскомнадзоре.

Steam в 2003 году создала компания Valve Corporation. Платформа позволяет покупать компьютерные игры и обновления для них, общаться с другими игроками, узнавать игровые новости и др. Среди прочего, сервис — инструмент для разработчиков: они могут продвигать цифровую копию своих игр через Steam.

В феврале 2024 года РКН внес Steam в реестр запрещенных сайтов на основании решения МВД за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. После удаления этих материалов ресурс убрали из реестра.

Ранее на этой неделе три страницы Steam попали в единый реестр запрещенных ресурсов, причины блокировали не сообщались. Как следует из данных на сайте РКН, доступ к искомому ресурсу steamcommunity.com был ограничен по основаниям, которые предусмотрены законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» 149-ФЗ.

Во вторник, 8 октября, Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России платформу Discord. В ведомстве объяснили, что доступ к мессенджеру ограничен «в связи с размещением противоправной информации». Оснований для разблокировки Discord нет, отметили в РКН 10 октября, порекомендовав СМИ не публиковать недостоверную информацию о якобы разблокировке платформы.