Роскосмос запретил американцам собирать микроорганизмы на модулях российского сегмента МКС для самого масштабного в истории научного исследования микробов на станции, рассказали RTVI его авторы. Работа, опубликованная в журнале Cell, показала, что на МКС слишком чисто и туда стоит завозить земные микроорганизмы, чтобы космонавты меньше болели.

Исследование по числу взятых на МКС проб в сто раз превышает все ранее сделанные подобные оценки, но его удалось провести лишь на девяти модулях американского сегмента американскими участниками 64-й экспедиции, которая началась в октябре 2020 года и закончилась в апреле 2021 года — в этот период руководителем Роскосмоса был Дмитрий Рогозин.

Отвечая на вопрос RTVI, планировалось ли брать пробы в российских модулях, ученые сообщили, что не получили разрешения российской стороны на взятие проб.

«Мы пытались, но не получили <туда> доступ. Конечно, было бы интересно взглянуть на российские модули в будущей версии этого проекта, и мы были бы рады сделать эти методы доступными», — пояснил соавтор исследования Роб Найт из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

«Мы пытались, но не смогли <получить доступ>», — подтвердил соавтор работы Кастури Венкатесваран из Лаборатории реактивного движения NASA.

RTVI обратился в Роскосмос за комментариями.

Микробы разные важны

Члены экипажей Международной космической станции часто страдают от кожных высыпаний, проблем с иммунной системой и от воспалительных процессов. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего решили выяснить, связано ли это с разнообразием микроорганизмов, присутствующих в модулях станции.

Для этого они с помощью американских астронавтов взяли 803 пробы с различных поверхностей внутри МКС, а уже на Земле в лаборатории составили трехмерную карту, иллюстрирующую, на каких узлах МКС обитают определенные типы микробов.

Ученые выяснили, что человеческая кожа — основной источник большинства микробов в отсеках МКС, а по всей станции можно обнаружить следы чистящих и дезинфицирующих средств. При этом в различных модулях встречаются разные сообщества микроорганизмов, определяемые предназначением тех или иных отсеков. Так, в местах приема пищи больше наблюдается микробов, связанных с продуктами, а в туалетах — микробы и их метаболиты, связанные с мочой и экскрементами.

Сравнение с пробами, взятыми на Земле, показало, что разнообразие микробных сообществ на МКС гораздо ниже большинства земных проб, и больше соответствует пробам, взятым в изолированных помещениях, например в больницах или на производстве. Ученые заметили на станции недостаток микроорганизмов, в земных условиях свободно живущих в почве и воде. Искусственное привнесение таких микробов с их средой обитания во внутренние пространства МКС без ущерба для гигиены должно улучшить здоровья космонавтов, уверены они.