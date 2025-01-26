Дипломаты из России не поедут на мероприятия, организованные Польшей в честь освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом РИА Новости заявил посол в Варшаве Сергей Андреев.

«Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — сказал он.

Андреев добавил, что Россия отметит эту годовщину «в своем кругу и как следует».

Ежегодно 27 января во всем мире отмечают Международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший немецкий концентрационный лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, известный также под названием Освенцим.

Как отмечает Минобороны России, Аушвиц представлял собой огромную «фабрику смерти», куда ежедневно прибывали около 10 эшелонов с людьми со всей оккупированной Европы. В каждом эшелоне было 40-50 вагонов, а в каждом вагоне — от 50 до 100 человек. Прибывших делили на четыре категории: одних отправляли в газовые камеры, других — на промышленные предприятия. Часть узников подвергали медицинским экспериментам, а некоторые работали в лагере в качестве прислуги.

По разным оценкам, в 1940-1945 годах в концлагере в Освенциме погибло от 1,5 до 4 млн человек, из них примерно 1,1 млн евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря создали музей, который в 1979-м включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

27 января 2025 года в Освенциме пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. РИА Новости пишет, что их посетят несколько десятков государственных делегаций. Представители России на мероприятия не приглшены.

Директор мемориала и музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивинский в беседе с The Guardian заявил, что среди военнослужащих Красной Армии, освобождавших лагерь, были как русские, так и украинцы. Он посчитал невозможным присутствие российской делегации на мероприятиях в честь годовщины освобождения Аушвица в связи с военной операцией на Украине.

Отказ приглашать Россию на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Аушвица осудил президент Сербии Александар Вучич.

«Сейчас будут мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Те, кто его освободил, а это были русские, не будут приглашены. Предполагаю, что те, кто создал этот лагерь, приглашены будут», — сказал он.

Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что отказ приглашать представителей России на годовщину освобождения Освенцима является «нарушением здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице».

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь? Потому что считается, что политика российского государства, наследника Красной армии, неприятна в данный момент правительству Польши», — подчеркнул Вулин.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что российские евреи негативно относятся к решению польские властей.