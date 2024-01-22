Базирующиеся в США и Канаде нефтесервисные корпорации продолжают поставлять программное обеспечение российским нефтегазовым компаниям, говорится в очередном отчете Стэнфордской группы, с которым ознакомился RTVI. Это происходит несмотря на то, что весной 2022 года крупные поставщики западного ПО ушли с российского рынка из-за военной операции на территории Украины.

Среди ключевых в отчете называют программы от американских корпораций AspenTech и Emerson Electric Co, которые применяют при освоении нефтегазовых месторождений. Несмотря на санкции, это ПО все еще доступно в России, указано в документе.

«Эти инструменты помогают оптимизировать стратегию управления пластом и дают подробное представление о подземных резервуарах. Несмотря на санкции, эти программные продукты по-прежнему доступны в России через местных представителей, и их продолжают использовать крупнейшие российские нефтяные компании, такими как «Роснефть», «Газпром» и другие», — говорится в документе.

Еще один незаменимый пакет программного обеспечения, который используют в том числе для бурения скважин — это Landmark Engineer’s Desktop (Edt) от американской корпорации Halliburton, говорится в документе. «Хотя компания Halliburton сократила свое присутствие в России, ее бывший бизнес, теперь работающий под управлением ООО «БурСервис», сохраняет доступ к этому программному обеспечению», — указывают авторы отчета.

Базирующиеся в США корпорации Schlumberger и Baker Hughes, которые объявили о прекращении поставок продукции и технологий, по-прежнему играют значительную роль в российской нефтегазовой отрасли, указано в документе.

«Программы Eclipse и Petrel от Schlumberger играют важнейшую роль в моделировании пластов. Они были интегрированы в российский ИТ-сектор благодаря партнерству с Yandex.Cloud. Это сотрудничество позволяет российским энергетическим компаниям использовать искусственный интеллект и большие данные для повышения эффективности», — говорится в документе.

В отчете утверждается, что российские нефтяники и газовики продолжают пользоваться и Jewel Suite Software от компании Baker Hughes, этот софт помогает создавать оптимальные стратегии для разработки сложных месторождений. «После завершения санкций российское подразделение Baker Hughes провело ребрендинг и стало называться АО «ОФС Технологии» и продолжает предлагать услуги с использованием специализированного программного обеспечения», — указано в документе.

Среди других корпораций, поставляющих ПО в Россию, в отчете указаны базирующаяся в Канаде CMG и американская Weatherford. «Несмотря на трудности, компания Weatherford LLC в России получила значительный доход в 2022 году и продолжает выполнять существующие контракты», — говорится в документе. По мнению авторов, это иллюстрируют глубокую интеграцию западного программного обеспечения в российскую энергетическую отрасль и его значимость для повышения эффективности и прибыли.