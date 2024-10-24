Российские ученые проанализировали лунный грунт, собранный китайским аппаратом «Чанъэ-5». Что необычного нашли в образцах и какое оборудование создано специально для их исследования, они рассказали корреспонденту RTVI на проходящем в Институте космических исследований РАН Московском международном симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

В 2023 году в рамках сотрудничества в области космических исследований Россия и Китай взаимно передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта. Грунт, переданный Китаем, был собран и доставлен на Землю автоматической станцией «Чанъэ-5», Россия же передала образцы грунта, собранные советской «Луной-16». Российским ученым передано два образца, один с поверхности Луны, другой — взятый при помощи бура. Половина образцов оставлена для изучения будущими поколениями.

Образец, взятый с глубины, уже прошел предварительное исследование в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН. Для минералогического анализа было выделено несколько миллиграммов.

«Мы исследовали частички лунного реголита «Чанъэ-5» с помощью электронного микроскопа, который позволяет получить изображения очень высокого разрешения и химический состав в точке. Неожиданными оказались находки необычных форм кристаллов некоторых фаз. Например, мы обнаружили подобие нитевидных кристаллов металлического железа, т.н. «усов», обычно оно имеет округлую форму. Редчайшие Сu- и Ni-содержащие сульфиды демонстрируют подобие «скелетных» кристаллов, что свидетельствует об их быстром росте», — рассказала RTVI старший научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Демидова.

По ее словам, другой уникальной находкой оказался фрамбоидальный (сферический) кристалл магнетит, который содержит трехвалентное (окисленное) железо, что не характерно для лунных пород, где преобладают восстановленные формы железа. «Ранее описаны лишь единичные находки магнетита на Луне. Такие формы кристаллов свидетельствуют об их образовании из газовой фазы. «Чанъэ-5» доставила грунт из района «молодого» по лунным меркам (2 млрд. лет) базальтового магматизма, что позволило предположить, что и там могло существовать некое подобие «фумарол» — минерализованных каналов выхода вулканического газа, однако масштабы таких явлений не сопоставимы с земными вулканами», — пояснила Демидова.

Другую часть образцов планируется исследовать в Институте космических исследований РАН. «В ИКИ РАН создана и налажена инфраструктура для исследования внеземного вещества в условиях, предохраняющих его от земных загрязнений. С помощью этого оборудования в ближайшее время будет определен качественный и количественный состав летучих веществ (воды, диоксида углерода, диоксида серы и других) в двух образцах лунного реголита, доставленного китайским космическим аппаратом «Чанъэ-5» из северо-восточной части Океана Бурь. Полученные данные помогут сделать вывод о том, какие процессы, происходящие на нашем естественном спутнике, сопровождают образование и эволюцию реголита — мелкораздробленного минерального материала, покрывающего поверхность Луны», — сообщил младший научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Максим Зайцев.

Запущенная 23 ноября 2020 г. китайская станция «Чанъэ-5» стала первой автоматической станцией после советских миссий, которой удалось доставить на Землю вещество с Луны. Его масса составила 1731 грамм. «Чанъэ-5» прилунился на базальтовом плато, возраст которого составляет около двух миллиардов лет, что примерно вдвое меньше возраста самой Луны. Образцы грунта с этого плато гораздо моложе образцов, которые ранее отбирались на других лунных территориях.