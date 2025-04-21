Число осужденных военнослужащих в России выросло более чем в четыре раза за последние пять лет, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился RTVI. Большую часть судят за воинские преступления, но стало в разы больше приговоров и по другим тяжким статьям УК, например, за убийство — почти в 11 раз.

В 2024 году число военнослужащих, осужденных за уголовные преступления, выросло более чем в четыре раза в сравнении с 2020 годом — с 3 248 до 13 674. Большая часть проходит по делам о воинских преступлениях — 979 в 2020 году против 9 203 в 2024-м.

В главе 33 УК РФ перечислены 23 состава преступления против военной службы. Сюда входят неисполнение приказа, насильственные действия в отношении начальника, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, оскорбление военнослужащего, самовольное оставление части, дезертирство, уклонение от службы, добровольная сдача в плен и другие.

Военные стали совершать и больше преступлений, не связанных с службой, следует из статистики судебного департамента Верховного суда. В 2020 году за ними числилось 2 269 общеуголовных преступления, а в 2024 году уже 4 471.

Отмечается почти четырехкратный рост тяжких преступлений против личности. Военных стали чаще судить за убийство (ст. 105 УК РФ; 12 приговоров в 2020 году против 134 в 2024-м), умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ; 48 в 2020 году и 187 в 2024-м). Также выросло число приговоров за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ; 29 преступлений в 2020 году против 66 в 2024 году) и за угрозу убийством (ст. 113 УК РФ; 3 преступления в 2020 году против 24 в 2024-м).

Стало больше за пять лет и число сексуальных преступлений, совершенных военными. В частности, число приговоров за изнасилование (ст. 131 УК РФ) выросло с 10 до 22, за насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) — с 15 до 36, и за половое сношение с несовершеннолетними (ст. 134 УК РФ) с 17 до 35.

Помимо воинских преступлений в 2024 году военные часто привлекались к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ), приобретение и хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ).

В десятку самых распространенных преступлений, за которые судили военных в 2024 году, также входят кражи (ст. 158 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), убийство (ст. 105 УК РФ) и присвоение и растрата чужого имущества (ст. 160 УК РФ).

В 2020 году десятка статей, по которым чаще всего судили военных, была несколько иной. В нее входили приговоры за мошенничество, превышение должностных полномочий, кражи, хранение наркотических веществ, повторное вождение в нетрезвом виде, присвоение и растрату, нарушение ПДД (ст. 264 УК РФ), мелкое взяточничество, мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) и получение взяток (ст. 290 УК РФ).