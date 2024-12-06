В Будапеште 10—15 декабря пройдет чемпионат мира по плаванию короткой воде, в нем впервые за последние годы будет представлена российская сборная (28 человек). Как заявили RTVI депутаты Госдумы, это позитивный момент, потому что политика и спорт не должны быть связаны, но говорить об «оттепели» в этом направлении пока рано.

Первый замглавы комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог заявил RTVI, что вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования сейчас вновь приобрел «особую актуальность». Он отметил, что в некоторых дисциплинах, например в самбо, дзюдо, борьбе и теннисе, представители России уже принимают участие, а боксеры выступают с российскими гимном и флагом.

«Допуск пловцов на чемпионат мира в Венгрии — еще один шаг к возвращению России в большой спорт на международной арене. И это позитивный момент, хотя говорить о переломе в ситуации с допуском пока рано. Спорт всегда служил символом единства и дружбы между народами, вне зависимости от политической обстановки. Недопустимо использование санкций в области спорта в качестве способа политического давления. Тысячи спортсменов, посвящающих свою жизнь спорту, оказались втянутыми в игру, основывающуюся на политических разногласиях. Так быть не должно», — сказал он.

Дмитрий Пирог — чемпион мира по версии WBO в среднем весе в 2010—2012 годах, чемпион России в среднем весе (2006). Мастер спорта международного класса по боксу. Непобежденный профессиональный боксер, выступавший в средней весовой категории (до 72,6 кг).

Член комитета Госдумы по спорту Рима Баталова заявила RTVI, что она рада намечающейся тенденции — возвращению россиян в мировой спорт. Она подчеркнула, что российские атлеты, несмотря на происходящее в мире, не должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Новое руководство Минспорта России четко озвучило свою позицию, что они будут стараться делать все возможное, чтобы вернуть наших спортсменов на главные международные старты. Это важно как для самих ребят, так и для всей страны. Очень хочется верить, что наметившиеся тенденции сохранятся, и мы будем видеть наших спортсменов на международных соревнованиях по самым разным видам спорта», — добавила депутат.

Она отметила, что спортивные федерации при поддержке Минспорта России ведут сейчас активную работу в этом направлении. Баталова добавила, что лично она очень надеется увидеть на международных соревнованиях самого высокого ранга и российских гимнастов, и фигуристов, и сборные по игровым видам спорта.

Рима Баталова — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанциях от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Первый вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России и бывший член Международного олимпийского комитета Александр Жуков кратко прокомментировал RTVI ситуацию с возвращением российских атлетов на международную арену: «Со временем всех допустят».

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала обновленный список российских спортсменов, получивших нейтральный статус, который позволяет принимать участие в международных соревнованиях в условиях санкций. В нем оказалось более 30 человек. После начала СВО федерация, как и множество других мировых спортивных организаций, отказывала представителям России и Беларуси в праве выступать в своих состязаниях.

Кроме того, глава всемирной Федерации тяжелой атлетики Мохаммед Джалуд заявил 4 декабря, что российские тяжелоатлеты получат право участвовать в международных турнирах. В организации отметили, что дорожная карта по допуску россиян на чемпионат мира и Европы 2025 года будет разработана 5 декабря.

Как рассказал ТАСС глава федерации тяжелой атлетики России Дмитрий Василенко, первые соревнования пройдут на чемпионате Европы в Молдове и чемпионате мира в Перу.

Вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин сообщил 4 декабря РИА Новости, что пять российских спортсменов (трое мужчин и две женщины) получили нейтральный статус от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) и смогут принять участие в отборочных турнирах к Олимпиаде-2026.