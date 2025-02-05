Российский ученый, сотрудник ПАО «Яковлев» Юрий Лобановский заявил, что знает, почему взрываются первые и вторые ступени ракеты Starship Илона Маска. Об этом он рассказал на прошедших в МГТУ имени Баумана Королёвских чтениях, сообщает корреспондент RTVI. Лобановский также утверждает, что в SpaceX использовали его расчеты для исправления ситуации, а его самого «забанили» на американских сайтах и форуме, где он рассказал о своем открытии.

В своем докладе Лобановский проанализировал первые 4 испытательных полета ракеты Starship, состоящей из ускорителя Super Heavy и корабля Starship, представляющего собой вторую ступень. Так, автор привел данные по первому полету системы, состоявшемуся 20 апреля 2023 года.

Докладчик продемонстрировал график, на котором отмечены скорость, высота, ускорение Starship в первые минуты полета. «Мы видим чрезвычайно странный график, где ускорение меняется от удвоения номинальной величины, до падения почти в ноль, — рассказал Лобановский. — Этот график меня в первый момент поразил. С периодом 12 секунд мы видим так называемые суперспайки — резкое падение ускорения, потом резкий взлет, выход на более-менее нормальную линию, и затем все сначала. И обращаю внимание, что в момент максимального скоростного напора, видимо, тяга двигателей была уменьшена, они были дросселированы, и эти суперспайки исчезли».

Лобановский пояснил, что графики были построены на основе транслировавшейся при старте телеметрии и анализа видеозаписи старта. «Видео было обработано не мной, а некоторыми заинтересованными лицами», — пояснил он.

По словам российского ученого, после второго полета Маск «непонятно зачем» пришел к необходимости горячего разделения ступеней и добавил между 1-й и 2-й ступенью промежуточный отсек. Второй полет проходил нормально, напомнил Лобановский, до момента разделения двух ступеней, и при развороте первой ступени во время так называемого бустбэка произошел взрыв. «Со второй ступенью тоже все было прекрасно, пока за 30 секунд до конца разгона не отключились все шесть двигателей, и она взорвалась», — напомнил ученый.

Третий полет прошел успешнее, была уменьшена тяга каждого двигателя, при посадке в воду бустер взорвался, отметил Лобановский. Четвертый полет также прошел успешно, первая ступень взорвалась из-за наличия в ней остатков топлива, рассказал докладчик. При этом он удивился, почему при полете второй ступени были отключены три наиболее эффективных двигателя с вакуумным соплом.

По мнению Лобановского, объяснение неудач первых полетов Starship лежит в возникновении колебаний типа «пого» — опасном явлении при работе жидкостных ракет, когда колебания тяги двигателя приводят к колебаниям напора топлива и возникает положительная обратная связь, приводящая к разрушительным колебаниям. Этот эффект приводил к авариям первых советских ракет «Р-16», «Р-7», американских баллистических ракет «Титан-2» и лунной ракеты «Сатурн-5».

По словам Лобановского, свои расчеты этого эффекта для ракет Starship он отослал в архив электронных препринтов Arxiv.org перед вторым запуском ракеты, 5 октября 2023 года. Однако 7 октября, напомнил он, «в Израиле произошли известные события» (нападение боевиков ХАМАС — прим.ред.), публикация была задержана, а через месяц пришел отказ с формулировкой — «ваша работа посвящена теме, не рассматриваемой arXiv, или, что целевая аудитория вашей работы не является сообществом, которому мы в настоящее время служим». Еще через месяц Лобановский зашел на тематический форум на сайте NasaSpaceFlight.com и рассказал о своих расчетах эффекта «пого». «Там моя статья тоже вызвала большой интерес, и тут же все было закрыто, и я был удален за это сообщение с форума», — рассказал он.

Тогда же, по словам Лобановского, ему был закрыт доступ на неопределенное число административных и информационных сайтов во всем техасском округе Камерон, «где экономическое влияние компании SpaceX является доминирующим, и даже на сайт ведущей газеты этого округа Brownsville Herald» (в этом округе находится космодром Старбейз, принадлежащий SpaceX — прим.ред.).

«При этом, анализ последующих изменений в программах третьего и четвертого полетов системы показал, что опираясь на послеаварийные данные и используя приведенную на 18-м слайде формулу пересчета частоты гидроакустических осцилляций в окислительных трактах обеих ступеней, компания SpaceX стала подавлять возбуждение автоколебаний, выявленных в предыдущем полете, с помощью изменения режимов работы ракетных двигателей», — говорится в презентации.

«Эта проблема не была озвучена, не вышла за пределы этой компании во внешний мир, и они попытались сделать так, чтобы так продолжалось до сих пор»,— считает ученый.

«В конце 2023-24 года они (SpaceX) получили доступ к работе, где это описывалось. После этого у них некоторые моменты поперли», — намекнул ученый.

Он заявил, что так как SpaceX не обладает всей полнотой информации о теории «пого», на новых версиях системы Starship вследствие изменения их конструктивных характеристик будут сдвинуты границы областей возникновения и развития этого явления.

«Это было написано задолго до седьмого полета, а в седьмом полете это прекрасно подтвердилось. Опять произошел взрыв после того, как технические характеристики второй ступени были существенно изменены», — считает ученый.

Доклад Лобановского вызвал оживленные споры в аудитории, а один из слушателей удивился, что докладчик был приглашен на Королёвские чтения. «Я не могу молчать, потому что это совершенно необычное выступление. На академических чтениях, мне кажется, ждали совершенно другого. А это скорее, расследование для телевизионной передачи «Военная тайна», где блестяще выступает актер Чиндяйкин (Чиндяйкин — ведущий программы «Скрытые угрозы» на канале «Звезда» — прим.ред.), — заявил один из слушателей. — Вам нужно сменить жанр — вам нужен режиссер, вам нужен сценарист, а то у вас смесь формул и личного отношения, и мы понимаем вашу обеспокоенность. Но все-таки руководителям секции надо думать, имеем мы ли мы право допускать такие доклады».