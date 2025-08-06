С апреля 2024 года в Казахстане закрылось более 2 тыс. компаний, полностью или частично принадлежащих российским гражданам. В основном закрываются IT-компании и торговые предприятия. Бизнесмены недовольны недавним повышением НДС, административными придирками и публичным негативным фоном вокруг российских компаний.

Активное сворачивание российского бизнеса в Казахстане началось, по данным официальной статистики, в марте 2024 года и продолжается до сих пор. Пока российский бизнес сохраняет первое место по присутствию на рынке Казахстана: из более 44,6 тыс. действующих в стране предприятий с иностранным участием — около 40 % принадлежит российским инвесторам.

Однако их количество постоянно снижается и самый серьезный отток произошел во втором квартале этого года, когда за три месяца закрылось сразу 728 российских компаний — это примерно 5 % от их общего количества.

Около 60 % закрытых предприятий связано с IT — бизнесом и оптовой и розничной торговлей.

Российский бизнес представлен в Казахстане в основном малыми предприятиями, лишь 156 компаний из более 17 тысяч относятся к среднему и крупному бизнесу. Практически половина из работающего в Казахстане российского бизнеса — это компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, кроме того активно представлены такие сектора как строительство, информатизацию и связь, а также образование.

В Бюро национальной статистики Казахстана уход российских компаний связывают с завершением «периода активного переноса российских бизнес-структур в Казахстан, начавшегося после событий на Украине».

«Действительно, в последний год наблюдается снижение количества как зарегистрированных, так и действующих компаний из России» — подтвердил RTVI директор казахстанского Центра экономических исследований «Талап» Аскар Кысыков.

«Однако до этого, в течении 2−3 лет, мы наблюдали их значительный рост. Это было, конечно, отчасти связано с санкционными режимами, введенными против России: бизнес искал возможности оптимизации торговли», — отметил Кысыков.

Однако эксперт считает, что «текущее снижение на самом деле небольшое» и затронуло в основном малые предприятия. Причинами ухода российского бизнеса, по мнению главы центра «Талап», являются то, что в Казахстане «сужается сама сфера возможностей ведения бизнеса, а во-вторых, многие компании передислоцировались в другие страны — Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты и так далее».

Однако с такой оптимистичной оценкой не согласны сами российские бизнесмены.

«Мы работаем в Казахстане достаточно давно, пришли туда в 2012 году, поэтому нам есть с чем сравнивать», — рассказал RTVI на условиях анонимности один из них, работающий в Казахстане.

По его словам, за последние годы вести бизнес в Казахстане стало гораздо тяжелей.

«Это связано конечно с санкционными ограничениями, проблемами с платежами, банковским обслуживанием и так далее, но не только. Очень напрягает отсутствие внятной и предсказуемой экономической политики. Например, взять недавно принятые изменения в налоговое законодательство. За два года пока они обсуждались, концепция по НДС дважды менялась, причем кардинально — от повышения ставки, до сокращения сфер ее применения и в результате мы получили возврат к повышению ставки НДС. Такие колебания не дают уверенности в завтрашнем дне как иностранному, так и местному бизнесу», — говорит собеседник RTVI.

Помимо экономической неразберихи, в публичной сфере «практически любая деятельность компаний с российским участием рассматривается «под лупой» и им активно навязывают токсичный образ», — говорит российский бизнесмен.

Отчасти подтверждением этой оценки является отказ некоторых крупных российских компаний от планов открыть в Казахстане свои представительства.

Как сообщает РБК, недавно такое решение принял крупный российский финансовый брокер «Финам».

«»Финам» отказался от планов по запуску собственного брокера в Казахстане из-за санкционных и «определенных регуляторных» рисков. Об этом заявил журналистам президент финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков на мероприятии «Выше крыши», организованном инвесткомпанией. Впервые о таких планах стало известно в конце 2023 года.

«Я давно рассказывал, что мы собираемся купить брокера в Казахстане — в общем, решили не покупать», — сказал Кочетков, связав это с санкционными и «определенными регуляторными» рисками», — пишет РБК.

На этом фоне совершенно по-другому обстоят дела у других соседей Казахстана — Китая и Узбекистана. Компании из этих стран, наоборот наращивают свое присутствие на казахстанском рынке. Так число действующих китайских компаний, нс октября 2022 года по 1 июня 2025 года выросло почти в 2,5 раза. Аналогичный показатель и у Узбекистана — если три года назад в Казахстане было 2072 узбекских предприятий то в июне 2025 года их почти 5.5 тысяч.

Аскар Кысыков не считает, что ситуация с российским бизнесом в Казахстане проблемная.

«Это такая естественная корректировка. Бизнесмены берут на себя риск, пытаются заниматься какой-то деятельностью и не всегда это получается, особенно в малом бизнесе. Это нормально, что какая-то часть компаний открывается, потом закрывается. Если говорить в целом о серьезном бизнесе, среднем, крупном, то там существенных изменений не наблюдается», считает казахстанский эксперт.

По его мнению, компании из России как работали, так и работают, «несмотря на даже вот принятие нового Налогового кодекса».

«В принципе и условия в Казахстане остаются привлекательными для иностранных компаний, поэтому то, что сейчас происходит — это, я думаю, небольшой откат после того, как наблюдался бум регистрации компаний из России в Казахстане с 2022 года», — полагает Аскар Кысыков.