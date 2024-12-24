Российское грузовое судно Ursa Major («Большая Медведица» — перевод с латыни) затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром, двое членов экипажа пропали без вести, пишут испанские издания La Verdad и El Español. По данным «Медиазоны»*, судно много лет перевозило грузы для снабжения российских войск в Сирии.

Обновление. МИД России подтвердил информацию о крушении сухогруза Ursa Major в Средиземном море. Как сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД, из 16 членов экипажа (все они — граждане России) 14 спасены, двое пропали без вести.

По информации испанских изданий, днем понедельника, 23 декабря, на борту судна произошел взрыв в машинном отделении. Источники La Verdad утверждают, что район аварии был обозначен как опасный для судоходства до прибытия российского военного корабля, взявшего на себя спасательную операцию.

Как отметили издания, 14 из 16 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены. Капитан судна заявил, что на борту были контейнеры, которые на момент аварии были пусты.

Судно вышло из порта Санкт-Петербурга 11 декабря и 22 января должно было прибыть во Владивосток.

«Медиазона»* пишет, что до 2022 года теплоходы «Урса Майор» и «Спарта» использовались в составе так называемого «Сирийского экспресса» — маршрута, по которому снабжалась российская военная группировка в Сирии.

Компания «Оборонлогистика» (работает в структуре Военно-строительного комплекса Минобороны России) 20 декабря сообщила, что судно «Урса Майор» — флагман флота компании — «вновь задействовано в реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути».

Сухогруз «отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 т каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов», отмечали в «Оборонлогистике».

* внесена Минюстом в реестр иноагентов