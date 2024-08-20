Российская сторона будет оспаривать конфискацию и выставление на аукцион культурного центра «Дом Москвы» в Риге. Он действовал с 2004 года по соглашению двух мэров, а само здание принадлежит департаменту городского имущества города Москвы. Об этом RTVI сообщили в посольстве России в Латвии.

«Расположенный в центре Риги «Дом Москвы» является собственностью Департамента городского имущества города Москвы. Данный культурно-деловой центр открыт в мае 2004 года по соглашению мэров Москвы и Риги. На протяжении долгих лет здание являлось центром культурного притяжения и излюбленным местом отдыха для жителей и гостей республики», — рассказали в посольстве России в ответ на запрос RTVI.

Там напомнили, что «Дом Москвы» был выставлен на аукцион в соответствии с принятым Сеймом в январе законом «О действиях с недвижимостью, которые необходимы для устранения угрозы государственной безопасности».

«Данный «нормативно-правовой акт», впопыхах составленный в нарушение множества международно-правовых норм, по сути, косметически оформил государственный грабеж», — заявили в дипмиссии.

«Подобным решением Рига не только создала крайне опасный мировой прецедент, но и послала чёткий сигнал иностранным собственникам и инвесторам, что их активы и имущество не защищены в этой стране ни международным правом, ни национальным законодательством, и могут быть в любой момент конфискованы под предлогом «угрозы национальной безопасности», без каких-либо веских на то юридических оснований или решения судебной инстанции», — говорится в ответе дипломатов RTVI.

Российская сторона собирается оспаривать решение латвийских властей.

«Россия будет использовать имеющийся в её распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была по сути украдена латвийской стороной. Этот факт должны хорошо осознавать и потенциальные участники «аукциона», которые рискнут вложить немалые средства (более €3,5 млн) в приобретение имущества, добытого преступным путём», — заключили в посольстве.