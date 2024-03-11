Россия намерена денонсировать межправительственное соглашение с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий законопроект, подготовленный МИД РФ, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники RTVI.

В материалах комиссии, имеющихся в распоряжении RTVI, отмечается, что подписанное в 1998 году соглашение об информационно-культурных центрах «рассматривается как неработающее и потерявшее свою актуальность» с учетом антироссийской линии, проводимой властями Украины.

В рамках межправительственного соглашения предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году. С 2014 года здание центра неоднократно подвергалось нападениям радикалов. Из-за введения Киевом санкций против Россотрудничества в 2021 году РЦНК, который одновременно являлся представительством Агентства, был вынужден полностью свернуть работу, отмечается в документах.

В свою очередь, в Москве в соответствии с соглашением был открыт Национальный культурный центр Украины (НКЦУ), разместился. После начала военной операции, разрыва Киевом дипотношений с Россией и выезда на Украину всех сотрудников украинских представительств Центр приостановил свою деятельность. При этом, отмечается в материалах комиссии, он все еще пользуется «функциональным иммунитетом», поскольку соглашение формально продолжает действовать.

«Вопрос о дальнейшей судьбе принадлежащих Украине на праве собственности помещений НКЦУ будет возможно рассмотреть дополнительно в рамках гражданско-правовых отношений в соответствии с российским законодательством», — следует из документов.

Соглашение между правительством России и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.

После начала военной операции на Украине были расторгнуты несколько межправительственных договоров между Россией и Украиной. Среди них:

соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива,

соглашение об автомобильном сообщении,

соглашение о развитии пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу,

соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов,

соглашение о сотрудничестве в сфере мирного исследования космоса,

соглашения в сфере образования, науки и культуры (о взаимном признании документов об образовании и ученых званий; о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; о сотрудничестве в сфере культуры, науки и образования).

Марина Озерова

