Россия и Запад 1 августа провели масштабный обмен заключенными. По сообщению турецкого канала TRT Haber, в результате обмена, который координировала Национальная разведывательная организация Турции (MIT), на свободу вышли 26 человек, которые содержались в заключении в США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

«Наша организация взяла на себя важную посредническую роль в этой операции по обмену — самой масштабной за последнее время», — заявили в MIT (цитата по Reuters).

По данным администрации президента Турции, в Россию в рамках обмена отправились десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, в Германию — 13, в США — трое.

По информации немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, канцлер ФРГ Олаф Шольц вечером 1 августа собирается выступить с заявлением по поводу обмена заключенными.

ТАСС передавал со ссылкой на данные портала Flightradar24, что в 16:25 по местному времени (совпадает с мск) в аэропорту Анкары Эсенбога совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204-300 с бортовым номером RA-64059. Параллельно в Анкару с авиабазы Рамштайн в ФРГ направлялся военно-транспортный самолет США с отключенными транспондерами.

По данным WSJ, под обмен попали в общей сложности 24 человека.

«Пережили страдания»

Согласно заявлению президента США Джо Байдена, в рамках обмена в страну вернулись журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, которые были осуждены в России за шпионаж (освобождение Гершковича подтвердила редакция WSJ).

Кроме того, по словам Байдена, из заключения освобождена журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода»** Алсу Курмашева, которую Верховный суд Татарстана в июле приговорил к 6,5 годам колонии общего режима по делу о «фейках» про армию. По мнению обвинения, «фейки» содержались в ее книге под названием «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», отмечал РБК.

Еще одним участником обмена стал оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза*, которого Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и «фейках» об армии, отметил американский президент. У Кара-Мурзы* американского паспорта нет, но есть грин-карта.

«В общей сложности мы добились освобождения 16 человек из России, включая пятерых граждан Германии и семерых граждан России, которые были политическими заключенными в своей собственной стране», — заявил Байден.

По его словам, в заключении эти люди «пережили невообразимые страдания», но «сегодня их мучения закончились».

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Сам американец отрицал обвинения и называл их сфальсифицированными.

Журналист WSJ Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года. В июле этого года Свердловский областной суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже (та же статья УК, что у Уилана). Гершкович вину также не признал.

Кого еще освободила Россия

Reuters со ссылкой на турецкие власти пишет, что в рамках обмена на свободе оказался и российский оппозиционер Илья Яшин*, которого в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии общего режима по делу о «фейках» об армии.

Еще одним участником обмена в публикации назван помилованный в Беларуси гражданин Германии Рико Кригер, которого в республике признали виновным в терроризме и приговорили к смертной казни.

На свободе оказался также 19-летний Кевин Лик — гражданин России и Германии, которого Верховный суд Адыгеи в декабре 2023 года приговорил к четырем годам колонии. Лик стал самым молодым гражданином России, осужденным по делу о госизмене (ст. 275 УК). О том, что Лик освобожден, сообщила его группа поддержки в своем телеграм-канале.

Еще одним участником обмена стал сопредседатель правозащитного центра «Мемориал»*** Олег Орлов*, которого Головинский суд Москвы в феврале приговорил к 2,5 годам колонии за повторную дискредитацию российской армии.

«Только что Олег Орлов* позвонил своей супруге из самолета — он летит в Кельн», — сообщил «Мемориал»*** в своем телеграм-канале.

На свободу вышла и художница Александра Скочиленко, которую Василеостровский районный суд Петербурга в ноябре 2023 года приговорил к семи годам колонии общего режима за антивоенные ценники в «Перекрестке». Скочиленко признали виновной в распространении «фейков» об армии.

«Саша позвонила Соне: ее обменяли, и скоро она летит из Анкары в Кельн», — написала в своем телеграм-канале группа поддержки Скочиленко.

Группы поддержки соратниц оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой также сообщили в телеграм-каналах, что обе женщины на свободе.

Информацию об освобождении Ильи Яшина* подтверждает «Эхо». По его данным, политик уже позвонил родителям из Анкары, где произошел обмен заключенными.

Из колонии освобожден и политик Андрей Пивоваров, которого в июле 2022 года приговорили к четырем годам колонии по обвинению в осуществлении деятельности «нежелательной» организации. Об этом изданию «Холод»* сообщила его жена Татьяна Усманова.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** внесена в реестр иноагентов, признана в России нежелательной организацией

*** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России