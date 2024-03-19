В России есть интерес к китайским технологиям быстрого строительства дорог, мостов и железнодорожных путей. Об этом RTVI рассказал руководитель всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. По его словам, это будет одной из заглавных тем грядущего российско-китайского строительного форума, который пройдет в Китае в городе Харбин.

Россию особенно интересует китайский опыт в создании транспортной инфраструктуры, уточнил Моор. Например, технологии быстрого строительства, которые позволяют китайцам в сжатые сроки возводить дороги.

«На форуме будут представлены крупнейшие компании, которые строят железные дороги, мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры. Этому направлению будет уделено очень большое внимание. Мы рассчитываем, что здесь есть, над чем работать. И возможно привлекать китайских коллег с их компетенциями и опытом, чтобы мы могли в России применять быстрые технологии, которые позволят нам быстро и при этом качественно реализовывать инфраструктуру», — рассказал Моор.

Также у Россия и Китай рассматривают возможности совместной подготовки кадров для строительной отрасли. Так, студенты из двух стран смогут изучать опыт друг друга и на практике применять новые технологии, используемые при строительстве.

«Мы уже посетили ряд китайских крупных вузов и договорились с китайской стороной об обмене опытом и студентами, чтобы они могли приезжать из Китая и проходить практику в России и наоборот», — сказал Моор RTVI.

В середине апреля в китайском городе Харбин пройдет первый российско-китайский строительный форум. По словам Александра Моора, на форуме будут в том числе представители российских и китайских строительных институтов.

Помимо них форум также посетит обширная делегация с российской стороны: аппараты правительств регионов и представители профильных региональных ведомств, в том числе сотрудники департамента строительства Москвы. С китайской стороны будут представители центрального правительства и из регионов. Также ожидается широкое участие со стороны российского и китайского бизнеса. Всего ожидается участие более 5 000 представителей строительной отрасли. В следующем году планируется провести второй форум — уже в Москве.