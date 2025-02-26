Всемирному хранилищу семян на норвежском Шпицбергене (его также называют «хранилищем Судного дня» и «Ноевым ковчегом растений») угрожает глобальное потепление. При этом возможности для сохранения уникального банка сельхозкультур есть у России, рассказал в специальном интервью RTVI посол в Норвегии Николай Корчунов.

«Изменение климата действительно является серьезным вызовом для Шпицбергена, поскольку температура на архипелаге поднимается быстрее, чем в среднем в Северном полушарии. Это ведет к деградации многолетней мерзлоты, и в этом смысле Всемирное хранилище семян, конечно же, может оказаться в опасности», — признал Николай Корчунов.

Посол рассказал RTVI, что с 2008 года в этом банке семян находится и российский «депозит».

«Норвежцы предпринимают соответствующие меры, но насколько они будут эффективны, сказать сложно. Со своей стороны я знаю, что хорошие возможности имеются в Республике Саха (Якутия), где действительно устойчиво держатся низкие температуры. И я думаю, что такой вариант [возможности переноса семян в Россию] заслуживает соответствующей проработки», — считает Корчунов, который ранее занимался делами Арктики как посол по особым поручениям МИД и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета от России.

Дипломат признал, что научное сотрудничество между Норвегией и Россией было прекращено в 2022 году.

«Оно было заморожено по инициативе Норвегии. Исключением является лишь программа совместных российско-норвежских исследований морских живых ресурсов и работа в рамках экспертных и рабочих групп Арктического совета, недавно восстановленная», — рассказал собеседник RTVI.

Из позитивных примеров — инициатива по отслеживанию арктических мигрирующих птиц, которую в свое время выдвинула России. Она по-прежнему реализуется.

«Инициатива важная, особенно в условиях сокращающегося биоразнообразия в Арктике, и отрадно понимание партнерами необходимости совместной деполитизированной работы в интересах сохранения арктической фауны», — признал Николай Корчунов.

О том, насколько важно получать научные данные по Арктике от россиян, в интервью RTVI ранее признавал посол Норвегии в России Роберт Квиле.

«Я могу привести вам один пример. Он довольно личный, но у меня есть племянница, дочь моего старшего брата, — она биолог. И она написала докторскую диссертацию о маленьком зверьке — я не знаю его названия, — живущем в Баренцевом море, как индикаторе изменения климата. И в основу ее диссертации легли в том числе научные данные ПИНРО в Мурманске — института морских исследований на Кольском полуострове. Это один из примеров важности обмена данными», — поделился Роберт Квиле.