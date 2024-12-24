В России население будут оповещать о чрезвычайных ситуациях в том числе через домофоны, заявил РИА Новости глава МЧС Александр Куренков. «Повесить» на домофон систему оповещения в принципе возможно, но для реализации идеи нужно изменить законодательство, рассказал RTVI юрист НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов.

Оповещение через домофоны

Куренков еще в марте назвал оповещение через домофон «очень перспективным», учитывая, что телевизор, по которому могут передать важную информацию, не всегда включен, как и телефон. Министру тогда представили систему «Умный домофон», позволяющую проинформировать жильцов о пожаре, ЧС или ее угрозе через трубку домофона в квартире.

«Оповещение через домофон — это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности», — цитировал его «Интерфакс».

В декабрьском интервью РИА Новости Куренков подтвердил, что домофоны планируют сделать частью системы оповещения.

«Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание», — отметил глава МЧС.

Как сообщил Куренков, домофоны уже используются для экстренного информирования жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, где на фоне военной операции на Украине введен режим КТО, а в Белгородской и Курской областях — также режим ЧС федерального уровня.

По его словам, подключение домофонов многоквартирных домов к системам оповещения протестировали в Петербурге, Липецкой, Владимирской областях и в Пермском крае.

Сейчас россиян в основном оповещают через смс-рассылку и громкоговорители, кроме того в людных местах выставляются автомобили с экранами, отмечает РИА Новости.

Эксперт: придется менять законы

Комментируя RTVI инициативу МЧС, юрист НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов обратил внимание, что домофон — это часть общего имущества, а связанные с ним вопросы по закону решают собственники на общем собрании.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что любая техническая возможность, которая появляется дополнительно, так или иначе должна быть подкреплена финансовыми ресурсами. И кто-то не может за собственников решать те вопросы, которые относятся к общему имуществу. На сегодняшний момент собственники выбирают, какой домофон ставить, с какой компанией заключать договор, каким функционалом он должен обладать и, соответственно, сколько они за это платят», — пояснил эксперт.

Для реализации идеи МЧС нужно изменить законодательство, связанное с вопросами гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями, продолжил юрист.