В России население будут оповещать о чрезвычайных ситуациях в том числе через домофоны, заявил РИА Новости глава МЧС Александр Куренков. «Повесить» на домофон систему оповещения в принципе возможно, но для реализации идеи нужно изменить законодательство, рассказал RTVI юрист НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов.
Оповещение через домофоны
Куренков еще в марте назвал оповещение через домофон «очень перспективным», учитывая, что телевизор, по которому могут передать важную информацию, не всегда включен, как и телефон. Министру тогда представили систему «Умный домофон», позволяющую проинформировать жильцов о пожаре, ЧС или ее угрозе через трубку домофона в квартире.
«Оповещение через домофон — это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности», — цитировал его «Интерфакс».
В декабрьском интервью РИА Новости Куренков подтвердил, что домофоны планируют сделать частью системы оповещения.
«Частью — да. Но они не заменят основные средства системы оповещения: сеть электросвязи, радио- и телевещание», — отметил глава МЧС.
Как сообщил Куренков, домофоны уже используются для экстренного информирования жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, где на фоне военной операции на Украине введен режим КТО, а в Белгородской и Курской областях — также режим ЧС федерального уровня.
По его словам, подключение домофонов многоквартирных домов к системам оповещения протестировали в Петербурге, Липецкой, Владимирской областях и в Пермском крае.
Сейчас россиян в основном оповещают через смс-рассылку и громкоговорители, кроме того в людных местах выставляются автомобили с экранами, отмечает РИА Новости.
Эксперт: придется менять законы
Комментируя RTVI инициативу МЧС, юрист НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов обратил внимание, что домофон — это часть общего имущества, а связанные с ним вопросы по закону решают собственники на общем собрании.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что любая техническая возможность, которая появляется дополнительно, так или иначе должна быть подкреплена финансовыми ресурсами. И кто-то не может за собственников решать те вопросы, которые относятся к общему имуществу. На сегодняшний момент собственники выбирают, какой домофон ставить, с какой компанией заключать договор, каким функционалом он должен обладать и, соответственно, сколько они за это платят», — пояснил эксперт.
Для реализации идеи МЧС нужно изменить законодательство, связанное с вопросами гражданской обороны и чрезвычайными ситуациями, продолжил юрист.
«Но есть выход: если соответствующим образом будет изменено законодательство, которое будет связано с ГО и ЧС, и производителей домофонов, систем доступа, условно, обяжут, чтобы они обладали таким функционалом. То есть если такая инициатива будет подкреплена законодательством, если будет какая-то форма о том, что домофоны должны таким функционалом обладать, то вопросов нет», — подытожил Костянов.