Власти должны обратить внимание на случаи злоупотребления самозапретом на выдачу кредитов, заявил RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он допустил необходимость корректировки законодательства с целью «отсечь» недобросовестных участников процесса.

По словам Аксакова, некоторые граждане могут специально устанавливать самозапрет на кредиты, чтобы проверить, насколько эффективно финансовые организации «отрабатывают нормы закона» и можно ли воспользоваться теми или иными лазейками, чтобы преодолеть ограничение.

«Мы получили сигналы о том, что некоторые, видимо, проверяя, как действует самозапрет, звонят в свой же банк для того, чтобы проверить, действует ли самозапрет, и таким образом убедиться, что все нормально и можно спать спокойно», — рассказал депутат.

Аксаков не исключил необходимость корректировки законодательства, чтобы «этих недобросовестных участников процесса, можно сказать, просто преступников отсечь от возможных звонков».

«Я думаю, что как только все увидят, что нормы закона работают нормально, ничего менять не надо будет. Возможно, какие-то нормативные документы [понадобится] принять для того, чтобы максимально защитить средства граждан. В любом случае, мы будем анализировать ситуацию, смотреть, как работает закон, и дальше принимать решение, надо ли что-то корректировать в законе для того, чтобы усилить защиту средств граждан», — отметил глава думского комитета по финрынку.

Ранее «Ведомости» сообщили, что банки и микрофинансовые организации (МФО) стали фиксировать случаи, когда граждане, добровольно установившие самозапрет на выдачу кредитов, сами обращаются за займом. Таким образом россияне могут пытаться избежать необходимости возвращать заемные деньги, считают опрошенные изданием представители финансовых учреждений. В компании «Займер» заявили, что фиксируют до 200 таких случаев ежедневно.

Одна из особенностей процедуры самозапрета — небольшая временная задержка между появлением в кредитной истории отметки о запрете и фактическим началом действия ограничения, отметила в разговоре с «Ведомостями» управляющий директор МФО «Лайм-займ» Олеся Киселева. По ее словам, некоторые граждане пользуются этим, чтобы необоснованно обогатиться, получив заемные средства, а затем отказываются возвращать их, ссылаясь на нарушения со стороны компании. Такую практику Киселева назвала «новым видом потребительского экстремизма».

В Банке России уточняли, что самозапрет вступает в силу на следующий день после включения сведений в кредитную историю, а его снятие — на второй календарный день. Даты начала действия ограничения и его снятия определяются по московскому времени. Если кредит будет оформлен при наличии самозапрета, то гражданин не должен будет исполнять обязательства по такому договору и сможет исключить информацию о нем из своей кредитной истории, отмечали в ЦБ. «Кредитная или микрофинансовая организация будет лишена права требования к гражданину. <…> Даже если кредитная или микрофинансовая организация уступит или продаст права требования по такому договору другим лицам, они также не смогут требовать от гражданина возврата денежных средств», — говорится в разъяснениях регулятора.

Преимущественно к вышеописанной схеме прибегают мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании «Займер» Роман Макаров. По его словам, такие клиенты рассчитывают на законных основаниях избежать необходимости возвращать взятые в кредит средства.

Макаров связал рост числа попыток обойти действие самозапрета с широкой информационной кампанией вокруг новой функции. Представитель «Мигкредита» предположил, что к такой схеме могут прибегать потенциальные мошенники, тестируя IT-системы и процессы МФО на соответствие новым требованиям.

Как работает самозапрет на кредиты

Возможность оформить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов через «Госуслуги» появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Механизм был предложен Банком России для защиты граждан от мошенников.

Самозапрет можно установить в своей кредитной истории, направив обращение в бюро кредитных историй, банк или МФО. Ограничение распространяется только на потребительские кредиты и займы, но не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой. Запрет можно установить, даже если у гражданина нет кредитной истории.

При оформлении функции на «Госуслугах» нужно выбрать услугу «Установление запрета на получение кредита». Пользователи могут определить условия самозапрета:

— полный или частичный запрет (нужно определить тип организации — банк или МФО)

— способ оформления кредита или займа (в офисе и дистанционно, только дистанционно).

Устанавливать и снимать самозапрет можно бесплатно неограниченное количество раз. После подачи заявления данные будут отображаться в кредитной истории человека. Перед тем как выдать заем потенциальному заемщику, финансовые организации обязаны сначала проверить наличие действующих ограничений и только после этого — принимать решение о выдаче кредита.

«При наличии запрета кредитор должен отказать гражданину в заключении с ним договора потребительского займа. В случае заключения договора, несмотря на запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств», — объяснял Аксаков.

Самозапрет начнет действовать на следующий день после включения сведений в кредитную историю, а снятие самозапрета — на второй календарный день. Даты начала действия самозапрета и его снятия определяются по московскому времени.