Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту пользователей онлайн-подписок от излишних списаний, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали единогласно 423 депутата нижней палаты парламента.

Депутат Госдумы Петр Толстой в своем телеграм-канале выразил мнение, что после принятия закона «наводить туман вокруг подобных сервисов станет сложнее».

«Компании будут обязаны предоставлять информацию об условиях абонентского договора, размере платежей, и самое главное — о порядке отказа от подписки. Сам процесс расторжения договора также станет проще и понятнее. Сразу после отказа от сервиса компания не сможет взимать плату (если, конечно, нет накопленных долгов). Согласно закону, эту информацию любая копания будет обязана сообщать клиенту до заключения договора, а не после», — пояснил он.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Олег Леонов сообщил, что «ползучая подписка» может приносить сервисам 30-40% от выручки.

О чем говорится в законопроекте

Поправки предлагается внести в закон «О защите прав потребителей». Речь в законопроекте идет о таких сервисах, как онлайн-кинотеатры, приложения для прослушивания музыки и чтения электронных книг. Нормы не коснутся маркетплейсов, уточнили авторы инициативы в ходе обсуждения.

Авторы законопроекта предложили включать в договор об онлайн-подписках сведения о сроке действия соглашения, размере и периоде платежей, а также о порядке отказа от услуг. Согласно инициативе, при отказе пользователя от договора срок действия истекает в последний день оплаченного периода.

Поправки предписывают, что торговые площадки не вправе списывать деньги со счетов пользователя, если тот отказался от абонентского договора. Исключения составляют случаи погашения задолженности по уплате периодических платежей, возникшей до момента отказа.

Контролировать реализацию закона в случае его принятия будет Роскомнадзор. Ведомство, в частности, проследит за тем, чтобы информация о способах отказа от подписки была корректно прописана на сайте онлайн-сервиса.