Князь Владимир Красное Солнышко и богатырь Илья Муромец стали самыми популярными героями русских былин и сказок, которых россияне хотели бы видеть руководителями страны. Об этом пишет «Независимая газета» со ссылкой на опрос исследовательской группы Russian Field, проведенный для КПРФ.

Владимира Красное Солнышко и Илью Муромца назвали по 21% опрошенных. На втором месте оказалась героиня сказок Василиса Премудрая (18%). Кощей Бессмертный, Иван-дурак и купец Садко набрали по 4% голосов, богатырь Алеша Попович — 3%. Соловья-разбойника и Емелю хотели бы видеть правителями России по 1% опрошенных.

«Прежде весьма популярные фигуры типа Петра I или Сталина в этом опросе по каким-то причинам оказались пессимизированы почти до нуля», — пишет газета.

Василису в качестве воображаемого российского лидера чаще назвали «самые богатые» респонденты с ежемесячным семейным доходом свыше 120 тыс. рублей, отмечает издание. Князя выбирали «условные среднебогатые» (80-120 тыс. рублей), а богатыря ― «в общем-то бедные» (40—80 тыс.).

«Почти всех их [былинных персонажей] можно считать положительными героями “из детства”. Так что, например, запрос на князя Владимира Красно Солнышко — это запрос на сильного лидера. На Илью Муромца — на героя во власти, который всех спасет. А на Василису Премудрую возрастает запрос в последние три года — это нужда в женском и милосердном начале, а также надежды на мудрость власти и ее ум», — объяснил результаты опроса руководитель аналитического управления КПРФ Сергей Обухов.

Выбор участниками опроса сказочных злодеев Кощея Бессмертного и Соловья-разбойника в качестве российских правителей отражает «ярко выраженное недовольство нынешней властью», считает Обухов. Купец Садко, по его мнению, ― это «запрос на глобализм, отказ от санкций и международную торговлю». Алеша Попович скорее ассоциируется со Штирлицем, а Иван-дурак и Емеля ― «люди хитроумные, которые лишь прикидываются простаками», отметил Обухов.

Политтехнолог Константин Калачев в свою очередь напомнил, что Владимир Красное Солнышко — герой сказок и мультфильмов, который имеет мало отношения к исторической личности князя Владимира Святославича.

«Так что я бы не погружался тут в какие-то “смыслы”. Для людей достаточно того, что он князь, тезка президента и не сильно вредный», — отметил эксперт.

Исследователи Russian Field в своем опросе также интересовались отношением россиян к выборам. Больше половины респондентов — 53% — назвали выборы в России «честными, без серьезных нарушений», 35% придерживаются противоположного мнения. Также больше половины опрошенных (55%) считают, что смена власти в стране не нужна. За то, что она нужна «уже сейчас», выступили 24%, еще 9% считают, что обновление можно, что позже и «не во время СВО».