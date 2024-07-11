Российские туристы признались, что опаздывали на самолет из-за звонков бывших. Такие данные приводятся в опросе сервиса путешествий «Туту», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру». В опросе приняли участие более двух тысяч россиян.

По данным аналитиков сервиса, около 19,72% россиян рассказали, что они зарегистрировались на рейс онлайн, но так и не доехали до аэропорта. При этом 15,49% признались, что пропустили вылет из-за того, что засиделись в кафе, а 13,15% — приехали на посадку не туда.

Еще 5,63% опрошенных пропустили свой рейс из-за того, что уснули в зоне ожидания, 4,23% — передумали лететь по личным причинам в последний момент.

Среди прочих причин опозданий — утеря документов перед посадкой, слишком долгие очереди в туалеты, трата времени на поход по магазинам или просмотр фильма.

Кроме того, согласно статистике «Туту», россияне опаздывают на самолет из-за долгих разговоров со случайно встреченными знакомыми, срочных вызов на работу, приступов аэрофобии, долгих досмотров или перекрытых дорог и очередей на паспортном контроле. Некоторые путешественники рассказали, что не смогли рассчитать время пути до аэропорта, а другие — что перепутали день вылета.

В начале июля «Туту» составил портрет «типичного пассажира» российского самолета. По данным сервиса, чаще всего на борту можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена, которая чаще всего путешествует летом и тратит на авиабилеты около 64 тыс. рублей в год.