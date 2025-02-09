Появление надписи «Check Engine» у китайских машин в Санкт-Петербурге не связано с высоким атмосферным давлением, заявил RTVI главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. О том, что их транспорт якобы стал «метеозависимым», сообщили владельцы Haval, Changan, JAC и других автомобилей из КНР.

О жалобах водителей на китайские машины

7 февраля пользователь портала Drive2 сообщил, что после того, как в Северной столице возросло атмосферное давление, началась не только «отмена рейсов суперджетов», но и проблемы Haval Jolion.

«Сегодня массово на “джуликах” загорелся чек, в основном на полноприводных. На момент обращения [к автодилеру] я был уже 20-й. Пока доехал, больше 40 звонков, и это только на одном дилере. На момент диагностики звонков было уже за 60. У всех машин одна и та же проблема: ошибка по датчику давления турбины, быстро подключили несколько машин, моя была 3-я, и у всех одно и тоже», — отметил он.

8 февраля телеграм-канал «Китайские автомобили» также связал проблемы у Haval Jolion с высоким атмосферным давлением, назвав эти машины «гипертониками». В посте отмечается, что в ночь на 8 февраля синоптики зафиксировали показатель в 791,5 мм ртутного столба, «чего в Северной столице никогда не бывало».

«Первыми причуды погоды на себе почувствовали люди, страдающие повышенным давлением, и… владельцы новых «Джолионов» AWD. У таких машин внезапно загорелся «чек». Вчера у дилеров Haval был просто аншлаг, сегодня — настоящий “субботник”», — говорится в посте.

Канал отмечает, что владельцы китайских машин после появления надписи «Check» пытались записаться на диагностику, но им сказали, что «мест нет». Один из них в шутку назвал такие автомобили «метеозависимыми».

По данным «Фонтанки», в один из сервисов к ним после появления надписи Check Engine обратились два владельца Haval Jolion. Специалисты отметили, что они провели компьютерную диагностику и увидели «ошибку на датчике атмосферно-барометрического давления», объяснив это высоким атмосферным давлением в городе.

В одном из дилерских центров изданию рассказали, что к ним с той же проблемой обращались владельцы Changan и JAC.

«Это очень странно»

Кадаков заявил RTVI, что к информации о том, что это массовая проблема, а также указания ее причин, следует относиться аккуратно.

«То, что на панели приборов появляется сообщение Check, не означает, что машина не может ехать. Возможно, что в ней что-то некорректно работает и так далее. Но ехать-то она может. А вообще история странная. Потому что этот датчик, который измеряет барометрическое давление, — это датчик абсолютного давления, или MAP-сенсор. Он рассчитан на широкий диапазон атмосферного давления и должен работать и при давлении 800 мм ртутного столба, и даже при 1000», — отметил он.

Для того чтобы понять, что именно не так, нужно изучить этот вопрос, продолжил автоэксперт: либо проблема в датчиках, которые «стоят во впускном трубопроводе двигателя», либо что-то не так с программным обеспечением.

«Но поскольку программное обеспечение, скорее всего, одинаковое у некоторых машин, то, наверное, можно аккуратно сделать вывод, подчеркиваю, что это предположение, что есть какой-то разброс по качеству у самих датчиков вот. Но трудно сказать, почему это так. Если это коснулось на весь Петербург, например, только пары десятков машин, то, наверное, это не массовая проблема. Но в любом случае так быть не должно, это очень странно», — сказал Кадаков.

Автоэксперт уточнил, что выяснить причину появления ошибки можно будет через тестеры, для чего водителям придется обращаться на станцию технического обслуживания. При этом Кадаков подчеркнул, что не слышал о подобных проблемах у других машин.

«Чтобы была такая проблема, надо было бы, чтобы давление было до 1000 мм ртутного столба. У нас такого давления, в принципе, нигде нет и не бывает. Поэтому они должны были работать. Но, повторюсь, даже если бы на панели отображалось Check In, то это не означает, что машина не поедет. Это просто показатель некорректного, выражаясь кухонным языком, приготовления топливной смеси: то есть она может быть где-то переобогащена или, наоборот», — сказал эксперт.

Если датчик работает некорректно, продолжил Кадаков, это может означать, если говорить совсем кухонным языком, что «машина хуже тянуть стала».

«Но это не значит, что машина не едет. То есть из-за этого датчика какой-то фатальной поломки произойти не может. Даже если горит Check, то можно двигаться дальше. Это не очень хорошо, но ехать можно. Если машина вдруг встала, а я о таком не слышал, то это какая-то другая проблема. И тогда [ситуация с датчиками] — это действительно просто совпадение», — заключил собеседник RTVI.