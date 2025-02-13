Россияне перед 14 февраля покупали на Wildberries товары для взрослых, мягкие игрушки и парфюмерию, а продажи валентинок взлетели на 310% в сравнении с январем. Об этом RTVI рассказали в пресс-службе компании РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). В Ozon заявили RTVI, что наибольшей популярностью у них пользовались декоративные фарфоровые куклы, косметика, парфюмерия и техника.

«В период с 1 по 12 февраля, то есть в преддверии Дня святого Валентина, россияне активно покупали тематические товары. По сравнению с концом января обороты показали статистически заметное увеличение: продажи мягких игрушек — на 12%, духов и одеколонов — на 8%, товаров для взрослых — на 8%. Если говорить о валентинках, то продажи вполне логично взлетели. Их перед праздником на Wildberries купили почти на 310% больше, чем в обычные дни января», — сообщили представители РВБ.

В пресс-службе Ozon рассказали RTVI, что в начале февраля наибольшей популярностью у клиентов площадки, кроме валентинок, пользовались: постельное белье, полотенца, скатерти, салфетки, наборы посуды и бокалов, декор для интерьера, а «трендом этого года» стали декоративные фарфоровые куклы.

«Спрос на них вырос более чем в два раза год к году в штучном выражении. Также перед праздником в два раза чаще покупали воздушные шары, а спрос на валентинки вырос в 1,4 раза», — отметили в компании.

Кроме того, клиенты Ozon активно покупали парфюмерию и декоративную косметику, при этом спрос на мужской парфюм в 2025 году в штуках в два раза выше, чем на женский год к году.

«Также пользовалась популярностью косметика для ухода за лицом и телом. Например, спрос на мужские наборы для ухода за телом вырос в 2,6 раза в штуках год к году, а на женские наборы декоративной косметики — в 2 раза», — уточнили в Ozon.

Кроме того, россияне в преддверии 14 февраля активно скупали на маркетплейсе стайлеры и фены, вертикальные пылесосы, парогенераторы, отпариватели для одежды, увлажнители воздуха, электрические зубные щетки, а также триммеры и электробритвы.

Ранее специалисты аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» рассказали РБК, что общий спрос на валентинки в 2025 году упал на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. По данным экспертов, теперь россияне предпочитают дарить вместо валентинок цветы и конфеты.

Собеседники издания при этом отметили, что «праздник никуда не исчез», однако стал восприниматься как День влюбленных, а не день святого Валентина. Кроме того, в последние годы все чаще подарки для близких вручают не 14 февраля, а 23 февраля или 8 марта.

13 февраля компания РВБ представила результаты опроса, проведенного в преддверии дня всех влюбленных среди 1,5 тыс. человек. По их данным, 14 февраля планируют отмечать 29% женщин и 23% мужчин.

Более трети представительниц слабого пола, принявших участие в опросе, признались, что покупают символические подарки, например — открытки и валентинки (38%), а также сладости (26%). Мужчины рассказали, что предпочитают дарить цветы (34%) и ювелирные изделия или бижутерию (25%).

Среди женщин самыми желанными подарками были названы цветы и украшения — об этом сообщили 48% и 38% опрошенных соответственно. Третью позицию в вишлистах заняли косметика и парфюмерия.

Среди других подарков, которые хотели бы получить принимавшие участие в опросе, — открытки и валентинки (28%), кондитерские изделия (27%), предметы одежды и аксессуары (18%), сертификаты на различные процедуры, такие как спа и массаж (16%), а также электроника и гаджеты (13%).

В тройку самых интересных для мужчин подарков вошли аксессуары (29%), электронные устройства и гаджеты (23%), а также одежда (12%). Остальные позиции в мужском «хит-параде» заняли сладости (11%), ювелирные изделия (10%), открытки и валентинки (9%), подарочные сертификаты (5%). Последнюю позицию в этом списке заняло нижнее белье — всего 2%.