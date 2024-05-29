С 29 мая Норвегия начала отказывать российским туристам во въезде, однако желающие отдохнуть все равно смогут попасть в эту скандинавскую страну. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Несмотря на то, что многие страны закрыли въезд россиянам, многие путают — они закрыли первичный въезд, то есть первичное пересечение границ Шенгена. А вот внутри Шенгена, в ту же Норвегию, которая то же правило у себя ввела, вы можете добраться наземным транспортом или внутренним перелетом. В таком случае нет паспортного контроля, но отдельные эксцессы все равно могут быть, когда вас просто не пустят на борт с российским паспортом на внутренних перевозках», — объяснил Артур Мурадян.

29 мая в Норвегии вступили в силу новые ограничения для россиян, прибывающих в страну в туристических целях. «Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы. Ужесточение правил распространяется как на тех граждан России, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения», — сообщило норвежское правительство.

Вице-президент АТОР напомнил, что Норвегия не выдает россиянам новые визы с 2022 года, причем как шенгенские, так и национальные. Он добавил, что решение норвежских властей было ожидаемым, после прекращения выдачи виз. Впрочем, для российских туристов это некритично.

«В плане туризма это очень крутая страна — она красивая, самобытная, с сумасшедшей природой. Но при этом одна из самых дорогих — тур в Норвегию редко даже для двоих обходился меньше €5,5 тысяч. Там очень дорого жить, есть, очень дорого туда добираться. Из-за этого турпотоки туда были небольшими. Это некритично для России, но неприятно», — сказал собеседник RTVI.

Тем, кто все равно хочет побывать в Норвегии, Артур Мурадян посоветовал прилетать в одну из стран Шенгена, которая пока пускает российских туристов, к примеру, во Францию или Италию. А дальше добираться до королевства либо внутренним перелетом, либо доехать поближе.

«Можно, например, внутренним рейсом прилететь в Хельсинки, взять машину и поехать в Норвегию», — предложил вице-президент АТОР.

Но из-за новых ограничений стало сложнее добраться до Шпицбергена, который раньше россияне могли посетить без визы. Теперь путешественникам, которые хотят посетить этот полярных архипелаг, придется сначала получить Шенген, констатировал Артур Мурадян.