Арбитражный суд Ростовской области 26 февраля зарегистрировал новый иск шахтоуправления «Обуховская» к ряду компаний, связанных с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым, обратил внимание RTVI. Как следует из материалов суда, сумма претензий составляет 12,93 млрд рублей.
Ответчиками выступают сразу несколько иностранных юрлиц, входящих в структуры DTEK и Metinvest, а также их холдинговые компании на Кипре, в Нидерландах и Швейцарии.
Среди них:
- DTEK Energy BV, DTEK Energy Holdings BV, DTEK Group BV (Нидерланды)
- DTEK Trading Limited, DTEK Trading SA (Кипр, Швейцария)
- Metinvest B.V. (Нидерланды)
- System Capital Management Limited, Starvista Limited, UMG Holding Limited (Кипр) и другие.
Предмет иска не уточняется, но речь может идти о задолженности за поставки угля. В июне 2024 года Арбитражный суд уже взыскал с DTEK Trading SA $146,6 млн в пользу «Обуховской» за неоплаченные поставки угля с 2021 года. В иске говорилось, что контракт с DTEK был заключен в 2015 году, но с апреля 2021 года швейцарская компания прекратила платежи, а с марта 2022 года поставки угля на Украину были остановлены.
Шахта «Обуховская» ранее входила в состав украинской группы DTEK. В 2023 году их владельцем стала СБК «Премьер» — бывшая структура «Сбера», однако позже активы были перепроданы кипрской Valleyton Investments за $230 млн. В январе 2024 года Владимир Путин одобрил сделку по передаче этих активов АО «Лучшее решение», связанного с фондом «Орион».
DTEK — крупнейшая украинская энергетическая группа, принадлежащая SCM Рината Ахметова. SCM также владеет холдингом Metinvest, контролирующим активы в металлургии. Ринат Ахметов — один из богатейших людей Украины (Bloomberg оценивал его состояние в $6,53 млрд). Через SCM он инвестирует в энергетический и транспортный сектора, металлургию и добычу полезных ископаемых.