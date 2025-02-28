Арбитражный суд Ростовской области 26 февраля зарегистрировал новый иск шахтоуправления «Обуховская» к ряду компаний, связанных с украинским миллиардером Ринатом Ахметовым, обратил внимание RTVI. Как следует из материалов суда, сумма претензий составляет 12,93 млрд рублей.

Ответчиками выступают сразу несколько иностранных юрлиц, входящих в структуры DTEK и Metinvest, а также их холдинговые компании на Кипре, в Нидерландах и Швейцарии.

Среди них:

DTEK Energy BV, DTEK Energy Holdings BV, DTEK Group BV (Нидерланды)

DTEK Trading Limited, DTEK Trading SA (Кипр, Швейцария)

Metinvest B.V. (Нидерланды)

System Capital Management Limited, Starvista Limited, UMG Holding Limited (Кипр) и другие.

Предмет иска не уточняется, но речь может идти о задолженности за поставки угля. В июне 2024 года Арбитражный суд уже взыскал с DTEK Trading SA $146,6 млн в пользу «Обуховской» за неоплаченные поставки угля с 2021 года. В иске говорилось, что контракт с DTEK был заключен в 2015 году, но с апреля 2021 года швейцарская компания прекратила платежи, а с марта 2022 года поставки угля на Украину были остановлены.

Шахта «Обуховская» ранее входила в состав украинской группы DTEK. В 2023 году их владельцем стала СБК «Премьер» — бывшая структура «Сбера», однако позже активы были перепроданы кипрской Valleyton Investments за $230 млн. В январе 2024 года Владимир Путин одобрил сделку по передаче этих активов АО «Лучшее решение», связанного с фондом «Орион».

DTEK — крупнейшая украинская энергетическая группа, принадлежащая SCM Рината Ахметова. SCM также владеет холдингом Metinvest, контролирующим активы в металлургии. Ринат Ахметов — один из богатейших людей Украины (Bloomberg оценивал его состояние в $6,53 млрд). Через SCM он инвестирует в энергетический и транспортный сектора, металлургию и добычу полезных ископаемых.