«Формула-1» и другие международные гонки могут вернуться в Россию, допустил президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг. В интервью «Чемпионату» он также заявил, что российские гонщики должны выступать за границей, не меняя гражданство, иначе «это предательство».

«Сейчас Канада забрала “Формулу-1”. Чтобы заново привести, надо у кого-то забрать и передать другой стране. Главное — выступать, а дальше время покажет. Думаю, что в будущем все должно измениться и вернуться на круги своя», — сообщил Ротенберг.

Он также выступил против того, чтобы российские гонщики выступали за рубежом под флагом другой страны: «Только не меняя паспорт, иначе это предательство получается».

Что касается нейтрального флага, то это «двоякая история», отметил Ротенберг, потому что все зависит от того, «какие бумаги они подписывают».

«Сейчас мои ребята ездили в Дубае, Абу-Даби. Они ехали под российскими лицензиями, машина была разукрашена в российский флаг. Они были под нейтральным флагом, но все знали, что они из России, что это российская команда. И флажок напротив команды висел российский. В таких условиях я дал добро выступать. Они не подписывали никаких бумаг, чтобы изменить своей родине», — отметил президент РАФ.

В марте экс-глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт в разговоре с ТАСС допустил, что чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вернется в Россию. Он отметил, что «Россия всегда была важной гонкой в календаре».

Гран-при России «Формулы-1» проводился с 2014 по 2021 год в Сочи. Планировалось, что с 2023 года «королевские гонки» будет принимать новая трасса под Санкт-Петербургом «Игора Драйв», однако серия ушла из России после начала СВО.

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали летом 2022 года заявил, что «гонок в России больше не будет»: «Могу пообещать — мы не будем вести с ними никаких переговоров».