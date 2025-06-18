В США нет возможностей для производства смартфона, анонсированного семьей американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил RTVI главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Это китайский смартфон, он не производится в США. Вообще, команда Трампа, что называется, рубит бабло на всем, до чего может дотянуться, — это один из таких проектов», — сказал эксперт.

По его словам, в США нет производств для выпуска подобного телефона: по сути это будет «перелицованная модель».

«По характеристикам, по индустриальному дизайну это один из китайских производителей, причем массовых. <…> Когда он появится в продаже, будет понятно, что модель не производится в США. Возможно, нам покажут цирк с производственными линиями, еще чем-то, но, по сути, это все неправда, потому что возможностей для производства телефона в Америке сегодня нет», — объяснил Муртазин.

В Китае оптовая стоимость подобных гаджетов составляет около $120-130, с индивидуальным дизайном — $160, рассказал аналитик.

16 июня компания The Trump Organization заявила о планах выпустить золотой смартфон T1 с операционной системой Android с собственным мобильным тарифом. По некоторым характеристикам устройство якобы превзойдет передовые модели iPhone. В компании Трампа заявили, что смартфон будет производиться в США и поступит в продажу в августе, его стоимость составит $499.

Представитель Trump Organization заявил в письме, что смартфоны будут производиться в Алабаме, Калифорнии и Флориде. Сын американского президента Эрик Трамп уточнил, что «в конечном счете все телефоны могут быть изготовлены в США», и заявил о необходимости вернуть производство в страну.

По оценке опрошенных The Wall Street Journal (WSJ) экспертов, США потребуется не менее пяти лет и миллиарды долларов, чтобы создать инфраструктуру, необходимую для производства смартфонов. При этом стоимость сборки гаджетов в стране будет во много раз превышать стоимость iPhone.

Смартфоны производятся через сложную глобальную цепочку поставок, поясняет New York Post. Процессоры разрабатываются в США и производятся на Тайване, дисплеи поставляются из Южной Кореи, сенсоры камер — из Японии, другие детали — из Китая, Европы и Юго-Восточной Азии. Окончательная сборка обычно происходит на крупных предприятиях в Китае, Индии или Вьетнаме.

Некоторые аналитики предположили, что анонсированный семьей Трампа смартфон — это переделанная версия телефона T-Mobile REVVL 7 Pro 5G китайской компании Wingtech, только в золотом корпусе и с немного перемещенными камерами. Стоимость оригинального устройства составляет $250, на распродаже — $169.

Поклонники Трампа, покупая T1, «получат Android-устройство средней ценовой категории, которое не будет соответствовать пластиковому блеску своего золотистого корпуса», резюмирует Apple Insider.

По мнению техноблогера, автора канала Wylsacom Валентина Петухова, «трампфон» не будет иметь большого спроса даже в США.