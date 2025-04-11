Международная компания публичного акционерного общества «ОК Русал» подала иск на 104,7 млрд рублей против нескольких иностранных структур, входящих в британско-австралийскую Rio Tinto — одну из крупнейших металлургических корпорацию в мире. Информацию об этом RTVI обнаружил в картотеке арбитражных дел.

Иск касается спора о принадлежности акций и долей участия. Дело рассматривается в Арбитражном суде Калининградской области. Ответчиками проходят семь компаний из Австралии, Великобритании, Нидерландов и Британских Виргинских островов, включая Rio Tinto plc, Rio Tinto Limited, Oyu Tolgoi Netherlands B.V., THR Oyu Tolgoi Ltd и другие.

В числе третьих лиц — Queensland Alumina Limited, Rusal Limited (Джерси), Alumina and Bauxite Company Ltd. (Британские Виргинские острова), а также АО «РУСАЛ». Согласно материалам арбитражного дела, компания подала ходатайства о приобщении дополнительных документов и о рассмотрении иска в закрытом судебном заседании.

Этот иск стал новым витком конфликта между двумя компаниями. В 2022 году «Русал» подал иск к Rio Tinto из-за передачи ей контроля над совместным предприятием в Австралии. Речь идет о глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited, которое на 80% принадлежит Rio Tinto, остальное — «дочке» «Русала».

После введения Австралией санкций против России весной 2022 года, Rio Tinto заявила о переходе QAL под её единоличный контроль. В феврале 2024 года Федеральный суд Австралии отказал РУСАЛу в восстановлении доступа к его доле.

Rio Tinto Group — британско-австралийский горно-металлургический концерн, один из крупнейших в мире. Структура группы включает две операционные компании — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc, управление осуществляется из Лондона и Мельбурна. Основные регионы деятельности — Австралия, Канада, США, Бразилия, Монголия, Гвинея, Мадагаскар и ЮАР; более половины выручки приходится на Китай.