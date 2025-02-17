Активисты «Русской общины» обратились к властям города, в прокуратуру и МВД Камчатского края с требованием запретить концерт «нездоровых музыкантов», «сатанистов» из группы Autopsy night и объявили сбор подписей против шоу. Силовики услышали жалобы и оперативно вмешались в ситуацию — концерт был отменен, утверждают в общине.

«Благодарим юридическую службу Общины Камчатки за подготовку петиций. Также выражаем благодарность сотрудникам прокуратуры и МВД Камчатского края за оперативную реакцию и последующий запрет выступления этой группы на концертных площадках города», — написали в паблике «Русской общины».

Музыканты Autopsy night написали в своих соцсетях, что сами отменили концерт, после угроз: «По причине сильного давления со стороны определённых органов на концертную площадку, а также по имеющейся у нас информации со стороны группы лиц готовились провокации в отношении нашего коллектива и гостей сегодняшнего мероприятия (скриншоты имеются). Во избежание негативных последствий, сохранения здоровья наших фанатов и порядка в городе нами было принято решение об отмене сегодняшнего мероприятия».

«Дружественным огнем» назвал в разговоре с RTVI отмену концерта один из поклонников коллектива.

«В Петропавловске-Камчатском очень редко бывают какие-либо концерты. И тут к нам приезжает знаменитая в своем жанре группа. Все билеты были проданы задолго до концерта. Про группу начали писать какую-то ерунду. При этом группа Autopsy night патриотически настроенная — поддержала СВО. Посмотрите их паблики и 23 февраля, и 9 мая музыканты поздравляют подписчиков. Это дружественный огонь со стороны «Русской общины»», — сказал Виталий.

Концерт сахалинской death-metal группы Autopsy night должен был состояться в Петропавловске-Камчатском 14 февраля в баре «Трюм», музыканты планировали презентацию нового альбома Necrosadist.