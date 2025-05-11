Автор детских сказок и поэт, доктор филологических наук Евгений Клюев умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в Московском театре юного зрителя.

Смерть Евгения Клюева наступила скоропостижно 9 мая, уточняет “Афанасий бизнес”.

“Это был замечательный русский поэт. С фантастическим слухом. Неповторимым чувством слова. Наследник по прямой”, — приводит издание слова журналиста Руслана Дзкуя.

Автор нескольких десятков книг, лауреат “Русской премии” 2012 года, Евгений Клюев родился в Калинине в 1954 году. Окончил Калининский государственный университет по специальности “русский язык и литература”.

Позднее окончил аспирантуру при факультете журналистики МГУ по специальности “лингвистическая прагматика”. В начале 1990-х занимал должность главного редактора в приложении “Литература” к газете “1 сентября”, позднее — главного редактора газеты “Миссия”.

С 1993 года по 1996 год занимал позицию декана журналистики Университета Российской академии образования. В 1996 году переехал в Копенгаген. Преподавал датский язык в Лингвистическом центре. Продолжил публиковать художественные тексты и получил в датской прессе прозвище “Русский Андерсен”.