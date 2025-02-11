Представительство Россотрудничества («Русский дом») в Баку приостановило свою деятельность в стране, сообщается в соцсетях организации. Ранее с таким требованием выступил МИД Азербайджана.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — “Русский дом” в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности», — говорится в телеграм-канале организации.

Утром 11 февраля представитель «Русского дома» в Баку рассказал ТАСС, что со здания, в котором расположен российский информационно-культурный центр, начали демонтировать надписи. «Пока убрали только надпись на русском языке», — отметил он.

Представители «Русского дома» в Баку в своих соцсетях неоднократно говорили о том, что они не организовывают никаких митингов и встреч из-за временного прекращения деятельности.

«Настаиваю не поддаваться на любые провокации, связанные с приглашениями на несанкционированные акции и митинги! Эти так называемые “организаторы”, рассылающие “приглашения”, не имеют к нам — “Русскому дому”, ни малейшего отношения, будьте бдительны!» — призвал руководитель организации Ирек Зиннуров.

Кроме того, в «Русском доме» отметили, что в сети распространяются фейковые списки людей, в том числе являющихся госслужащими Азербайджана, якобы проходивших обучение на курсах русского языка в «Русском доме» в Баку.

«Любые материалы, распространяемые вне наших официальных ресурсов, являются поддельными», — говорится в сообщении организации.

Скандал вокруг «Русского дома» в Баку

В начале февраля МИД Азербайджана направил России ноту о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку, работавшего с 1997 года. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что это связано с тем, что организация не зарегистрирована как местное юрлицо. При этом он отметил, что российская сторона неоднократно просила власти Азербайджана помочь с регистрацией «Русского дома», но не получала ответа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова зарегистрировать «Русский дом» в Баку и рассчитывает, что этот вопрос будет решен в положительном ключе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сожалеет в связи с решением властей Азербайджана и надеется урегулировать это «недоразумение».

Примаков считает, что такое решение Азербайджана может быть связано с «излишней эмоциональностью», возникшей на фоне крушения самолета в Актау в конце 2024 года. Президент республики Ильхам Алиев утверждал, что воздушное судно было приведено в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы и потребовал от России компенсаций.

В конце января телеканал Baku TV выпустил сюжет, в котором утверждалось, что под прикрытием «Русского дома» в Баку якобы действуют российские спецслужбы. Примаков назвал это «ахинеей» и заявил о намерении подать иск о защите деловой репутации. МИД России после этого вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева, выразив ему недоумение. Примаков пообещал подать иск о защите деловой репутации.