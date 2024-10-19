Рязанский омбудсмен Наталья Епихина прокомментировала RTVI свои слова о том, что в СИЗО условия для женщин с детьми лучше, чем на воле. Так ее высказывание ранее интерпретировали радиостанция «Говорит Москва», другие СМИ и телеграм-каналы. Правозащитница подчеркнула, что имела в виду только определенную категорию заключенных — в основном тех, кто употреблял наркотики.

В России, как сообщила Епихина, женщины живут в разном достатке, и нередко те, кто ведет маргинальный образ жизни, потом попадают в СИЗО. Именно о них шла речь, подчеркнула собеседница RTVI.

«Если вы хоть раз были у кого-то, кто употребляет наркотики, то могли заметить, в каких условиях они живут. У некоторых нет даже таких кроваток для детей, как есть сейчас в СИЗО, они не могли себе их позволить, потому что спускали все деньги на наркотики», — сказала омбудсмен.

И в своей публикации, подчеркнула Епихина, она говорила только про этих женщин и их непростую ситуацию, а не про то, что «у нас женщины в России плохо живут».

«Однозначно, речь не шла про всех женщин. Как можно про всех одним махом так сказать? Я как раз и акцентировала внимание на 228-й статье [о покупке и хранении наркотиков — прим. RTVI]. То, что некоторые выдергивают из контекста, это их проблемы, я считаю», — пояснила она.

В своем посте от 17 октября рязанская омбудсмен сообщила, что во время проверки условий содержания лиц, находящихся в СИЗО-1, особое внимание было уделено несовершеннолетним и женщинам.

«В одной из камер находится женщина с младенцем. В СИЗО мамы с детьми обеспечены всем необходимым: кроватка, пеленальный столик, подгузники, одежда для младенца, плита для приготовления пищи, холодильник и многое другое. Соседки по камере помогают с уходом. Не у каждого дома есть такой набор», — написала Епихина.

Уполномоченная по правам человека отметила, что в основном будущие и молодые мамы с детьми — это, как правило, закладчицы, обвиняемые по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства»).

«Сроки по этой статье очень большие — от 4 до 20 лет лишения свободы. К сожалению, осознание приходит только тогда, когда мама с ребенком уже осуждена», — написала омбудсмен.