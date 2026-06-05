Оперативная готовность важных систем вооружения может быть под угрозой из-за нехватки запасных частей для ремонта военной техники. Об этом со ссылкой на внутренние документы оборонного сектора сообщает Süddeutsche Zeitung.

Согласно отчету компании Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL), которая отвечает за техническое обслуживание и ремонт крупной военной техники, обороноспособность Германии может быть под вопросом из-за хаотичного планирования Минобороны и нехватки запчастей. Глава немецкого военного ведомства Борис Писториус рассказывал прессе о том, что страна за последние годы нарастила закупку военной техники. Однако это не гарантирует оперативной готовности войск, отмечает Süddeutsche Zeitung.

В распоряжении газеты оказались документы, которые подтверждают, что объем невыполненных ремонтных работ очень велик и может поставить под угрозу обороноспособность вооруженных сил ФРГ.

В своем отчете HIL пишет, что за поставки отвечает Федеральное управление по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Бундесвера (BAAINBw). Однако свои обязанности оно не выполняет: согласно утечке, у ведомства отсутствует «долгосрочная договорная структура с промышленными партнерами», из-за чего закупать запчасти своевременно и в достаточном количестве не представляется возможным. В своем отчете HIL также указывает на то, что Министерство обороны Германии ставит в приоритет краткосрочные задачи, которые могут показать «быстрые и внешне ощутимые результаты». Компания отмечает недостаточность «планирования модернизации инфраструктуры, инструментов и IT», нехватку «стратегического обеспечения квалифицированными кадрами».

Ситуация настолько серьезна, что в ближайшее время следует ожидать перманентного «ограничения оперативной готовности основных систем вооружения».

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в мае 2026 года в состоянии боевой готовности была лишь половина самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, примерно столько же боевых машин пехоты Marder и колесных бронетранспортеров Boxer находились на ремонте или обслуживании. HIL предупреждает, что если ситуация не изменится, Германия не сможет «надежно выполнять свои союзнические обязательства».

Также HIL жалуется на микроменеджмент со стороны Министерства обороны. По данным отчета, военное ведомство постоянно вмешивается в работу компании, проводит встречи с сотрудниками без участия руководства и поручает им новые задачи, не согласовывая это с HIL. По данным компании, такие действия Минобороны приводят к хаосу. По мнению авторов отчета, Берлин способствует «размыванию руководящей роли исполнительной и управленческой власти» внутри компании.

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что начали расследование совместно с руководством HIL.