Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в рамках ежегодного доклада о своей деятельности предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке не говорящих на русском языке детей-мигрантов в детских садах. Опрошенные RTVI депутаты Госдумы сочли предложение омбудсмена избыточным. Их мнения — в нашем материале.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев

Предложение имеет право на существование, но мне кажется, все-таки основная ответственность за изучение русского языка должна быть на родителях. То есть они должны приводить ребенка в школу или в детский садик уже со знанием языка.

Конечно, в школу обязательно, я считаю, следует принимать детей только тех, кто уже знает русский язык. Если детский садик будет выполнять такую функцию, как обучение русскому языку к школе, то, наверное, будет прекрасно. Но это все-таки не функция детского сада.

Я не против, что в детских садах должны быть если не группы, то специалисты, которые обучают языку, потому что детский сад — все-таки это раннее развитие ребенка.

А в школу, я считаю, вообще нельзя принимать детей, которые не владеют русским языком, потому что это тормозит учебный процесс для всех, и есть два поручения президента на эту тему, которые до сих пор не выполнены.

Предложение Львовой-Беловой оправдано, но я бы его дополнил. Может сложиться ситуация, когда родители детей-иностранцев, мигрантов полностью с себя будут снимать обязанность обучения языку, считая, что вот есть детский садик, пусть там ребенка и учат. Это все-таки, прежде всего, ответственность родителей.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Смысл в этом, несомненно, есть, потому что одно из важнейших прав и в то же время обязанностей ребенка — это социализация, то есть обучение всем аспектам жизни с другими людьми. А социализация — это общение, а как общаться с людьми, чей язык тебе не понять?

Более того, даже если организовать воспитательные группы специально для мигрантов из одной страны, говорящих на одном языке, это мало поможет.

Что происходит, если они долго не общаются с основной массой населения, видно на примере Франции, где исторически сложились во многих городах районы, населенные арабами, которые не общаются с французами. И эти районы стали источником повышенной опасности не только потому, что внутри этих районов соблюдаются порядки, принятые в арабских странах, а потому, что люди, живущие по разным обычаям, очень часто друг другу создают помехи, даже не желая того.

С учетом такого обширного отрицательного опыта я полагаю, что мы действительно должны обеспечить социализацию мигрантов, в том числе и на уровне языка повседневного общения.

Как это организовать — это уже вопрос чисто технический, но, исходя из мирового опыта, если достаточно мала концентрация мигрантов, то есть, грубо говоря, если один ребенок-мигрант на десяток коренных жителей, то они очень быстро усваивают порядок, усваивают и язык, и правила общения, и многое другое, при этом собственный язык и обычаи они, как правило, не теряют.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая