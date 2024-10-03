Журнал Time опубликовал список Time 100 Next из 100 молодых людей, которые меняют мир. Отбором кандидатов занималась не только редакция журнала, но и звезды: актеры, музыканты, активисты. В список попали певица Сабрина Карпентер, модель Кайя Гербер, актрисы Никола Кохлан и Кайли Рейс, политик Лара Трамп и многие другие.

Кандидатуру 25-летней Сабрины Карпентер выдвинула певица Кристина Агилера.

«Сабрина обладает легкостью и харизмой, которые проявляются и в работе, и в выступлениях, и в общении с прессой. Все это она делает с ослепительной улыбкой и своим фирменным застенчивым обаянием», — отметила Агилера.

Карпентер, как и многие современные звезды, начала свою карьеру с участия в подростковом ситкоме «История Райли» на канале Disney. После этого она записала несколько альбомов под брендом Disney, который также был домом для Майли Сайрус и Селены Гомес.

Сабрине удалось выпустить несколько хитовых клипов, которые завоевали сердца поклонников по всему миру. Особенно высоко критики и слушатели оценили ее альбомы Singular, выпущенные в 2018 и 2019 годах.

В 2023 году Тейлор Свифт пригласила Сабрину выступить на разогреве в рамках своего турне Eras Tour.

В списке также оказалась председатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, чью кандидатуру предложил журналист Time Эрик Кортеллесса. Лара — жена бизнесмена Эрика Трампа, сына экс-президента США Дональда Трампа и Иваны Трамп. Кортеллесса отметил, что в случае победы лидера республиканцев на предстоящих президентских выборах, Лара имеет хорошие шансы получить должность в администрации главы государства. Он также подчеркнул значительное влияние Лары в республиканских кругах, подчеркнув, что именно она сыграла важную роль в продвижении идеи голосования на выборах по почте.

В числе других участников списка оказались и восходящие звезды сериалов. Исполнительницу роли Пенелопы из сериала «Бриджертоны» Николу Кохлан номинировал шоураннер проекта Шонда Раймс. Обладательница «Золотого глобуса» Лили Гладстоун отметила актерскую работу чемпионки мира по боксу Кайли Рейс, исполнившую главную роль в четвертом сезоне «Настоящий детектив».

Знаменитый японский актер Хироюки Санада, сыгравший главную роль в «Сёгуне», выдвинул кандидатуру своей коллеги по съемочной площадке — обладательницы «Эмми» за роль Марико, новозеландской актрисы Анны Саваи. Победительница премии «Оскар» Лора Дерн отметила профессионализм 23-летней модели и актрисы Кайи Гербер. Обладатель Серебряного медведя Берлинале Ричард Линклейтер выдвинул кандидатуру звезды сериала «Андор» Адрии Архона. А лауреат премии «Оскар» Давайн Джой Рэндольф выделила актерское мастерство британского актера Кингсли Бен-Адира, сыгравшего в «Барби».

Всех лауреатов премии наградят на специальной вечеринке журнала Time, которая пройдет в октябре. В список Time 100 Next помимо знаменитых артистов попали политики, активисты, юристы, ученые и другие неравнодушные люди со всего мира.

В 2023 году в ежегодный список ста самых влиятельных людей в мире попали супруга президента Украины Елена Зеленская, американский репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России по обвинению в шпионаже, и американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая 10 месяцев находилась в России под стражей по обвинению в контрабанде наркотиков.