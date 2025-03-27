Задержанный в Петербурге Николай Озеров-младший, полный тезка и сын советского спортивного комментатора, сам сдался властям, рассказала RTVI его жена Ирина. Она отметила, что с 2015 года, когда Озерова осудили за крупную взятку и объявили в розыск, он не скрывался от правоохранителей — просто «никто к нему не пришел».

О задержании Озерова-младшего сообщили 27 марта петербургские издания «Фонтанка» и 78.ru. По их данным, это произошло днем ранее на Почтамтской улице в центре города, откуда Озерова доставили в отдел полиции и поместили под стражу. Позднее его должны отправить в СИЗО «Кресты» в районе Колпино, говорится в заметках.

«Он сам вчера сдался властям, это все, что я знаю», — заявила RTVI жена Николая Озерова-младшего.

По ее словам, все эти годы муж не скрывался, но «никто [из органов] к нему не пришел», хотя, как она считает, представители властей «были в курсе» о его местонахождении.

СМИ связали задержание с уголовным делом о получении особо крупных взяток, по которому Озерова еще в 2015 году приговорили к 8,5 года колонии строгого режима. По версии следствия, Озеров, который в 2005-2014 годах возглавлял подмосковный поселок Загорянский (Загорянка) Щелковского района, вымогал 6 млн рублей у директора дачного некоммерческого партнерства «Лосиный остров» в обмен на разрешение провести в поселок газ и электричество. Деньги он получил частями в 2012 году и при получении очередного «транша» был задержан с поличным в служебном кабинете, утверждали в МВД.

В том же 2012 году Озерова задержали по обвинению в получении взяток и посредничестве во взятках (ч. 5 п. «б, в», ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 291-1 УК). Своей вины Озеров не признавал, заявлял, что его оговорили, и обвинял полицейских в том, что они подбросили деньги ему в кабинет, а затем силой заставили прикоснуться к пакету, чтобы на нем остались его отпечатки.

23 марта 2015 года Щелковский суд Московской области признал Озерова-младшего виновным и огласил приговор. Это было сделано в отсутствие подсудимого, который находился в больнице после операции. На момент приговора у него была мера пресечения в виде домашнего ареста, но суд изменил ее на заключение под стражу (до вступления приговора в законную силу).

Как писал «Московский комсомолец» («МК»), на следующий день после приговора домой к Озерову явились приставы и сняли с него электронный браслет, полагавшийся при домашнем аресте. Через неделю после приговора, 1 апреля, адвокат осужденного Александр Грибещенко получил постановление о том, что с 23 марта Озеров находится в федеральном розыске. Защита тогда предположила, что его объявили в розыск, чтобы «прикрыть нарушение закона», которое заключалось в том, что суд знал о нахождении обвиняемого в больнице и все равно огласил приговор в его отсутствие.

Четыре месяца спустя, в июле 2015 года, корреспондент «МК» обнаружила Николая Озерова у него дома в Подмосковье. Он тогда рассказал, что давно собрал сумку с вещами и ждет, что за ним придут, чтобы исполнить приговор и этапировать в колонию, но никто не приходил и даже не звонил. На тот момент Озеров-младший провел в СИЗО четыре месяца и еще два года восемь месяцев под домашним арестом.

«В розыск объявить-то объявили, но искать не собирались. Ни мне, ни кому-то из близких никто не позвонил, домой никто не приходил. Будто ничего и не было», — приводила газета слова сестры осужденного.

RTVI не удалось связаться с адвокатом Александром Грибещенко, который защищал Озерова в 2015 году. Юрист по уголовным делам Максим Калинов сказал RTVI, что теперь Николаю Озерову придется отбывать наказание.