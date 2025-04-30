Основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в программе RTVI «Легенда» рассказал об отношениях с братом Глебом, который является автором многих хитов коллектива.

Самойлов заявил, что «мог без песен Глеба обойтись в своей группе». «Я считаю, что он должен быть благодарен мне за то, что я вдохнул жизнь в его песни», — добавил собеседник RTVI.

Он подчеркнул, что сам благодарен брату «за то, что были песни, в которые можно было вдыхать жизнь».

«Пока он внутри себя это не поменяет, он будет жить внутри своих бесов и чертей, в которых он сейчас проживает. В этой озлобленности на весь мир, на меня и так далее», — заявил Вадим Самойлов.

По словам музыканта, он поет «не песни Глеба, а песни группы “Агата Кристи”». «Когда Глеб Рудольфович на меня в суд подал, что мне нельзя их петь, даже суд установил, что песни — совместные, нашего проекта “Агата Кристи”. Так что вопрос закрыт», — добавил основатель «Агаты Кристи».

Он также сказал, что в свое время пригласил брата в группу, чтобы тот не «прозябал» в родном городе.

«Он мой младший брат, чего бы он прозябал в Асбесте? Он относится к тому архетипу провинциальных талантливых людей, которые абсолютно в жизни инфантильные. Он работал лаборантом химии — и он бы всю жизнь работал лаборантом химии. Писал бы песни в стол и работал лаборантом химии», — утверждает Вадим Самойлов.

Он признался, что «с самой юности было понятно», что они с братом «в огромном количестве вопросов диаметрально противоположны по взглядам». «Всегда было понимание с детства, что в какой-то момент он пойдет своей дорогой, а я своей», — отметил Вадим Самойлов.

Последний студийный альбом «Агаты Кристи» «Эпилог» вышел в 2010 году. В 2016 году Глеб Самойлов пытался через суд запретить Вадиму Самойлову исполнять песни группы, однако в удовлетворении требований было отказано.

Бывшие участники «Агаты Кристи» известны разными политическими взглядами. Вадим Самойлов в 2012 году был доверенным лицо Владимира Путина на президентских выборах, с 2015 года ездил с концертами в Донбасс. Глеб Самойлов высказывался в поддержку оппозиции и отмечал: «Я не считаю, что с властью можно договориться, а Вадим думает, что можно».

Глеб Самойлов также заявлял, что его не устраивает, что его песни «звучат на прокремлевских мероприятиях», поскольку он писал их «не для рабов власти». Вадим Самойлов после этого сообщил: «В одном интервью Глеб назвал жителей Донбасса каким-то неприличным словом, и на это я отреагировал. Сказал: “Если еще раз так назовешь их, то я предприму меры, чтобы твои песни проанализировали, там точно есть экстремизм”».