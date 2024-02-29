В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о том, что за последние 30 лет доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности выросла на 15,1%, в то время как аналогичный показатель для стран «Большой семерки» сократился на 15,4%. Экономисты рассказали RTVI, чем вызвано перераспределение доли мирового ВВП и как оно может повлиять на экономическую ситуацию в России.

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований

Вывод о росте доли БРИКС в мировом ВВП — это совершенно очевидная вещь, которая прямо вытекает из официальной статистики того же Всемирного банка. Если мы возьмем более раннее время — конец Второй мировой войны, то там более 40% процентов мирового ВВП приходилось на одну страну — Соединенные Штаты.

Потом за счет восстановления глобальной экономики началось то, что называется «догоняющим развитием», когда другие страны, слабые, отстающие на старте, за счет заимствования технологий и инвестиций вырываются вперед. Собственно, это и произошло. Мы наблюдаем «догоняющее развитие» таких государств, как Китай, Индия, Россия, кстати, и ряда других. За счет этого их относительный разрыв между богатыми и бедными сокращается.

Россия — небольшая страна, 150 млн человек. Мы участвуем в этом процессе на вторых ролях. Хотя, когда мы говорим об увеличении доли ВВП, в первую очередь имеются в виду Китай и Индия. Надо понимать, что Россия в 1991 году не была нищей страной, в отличие от них. Путь, который мы проделали по догоняющему развитию, — меньше. Поэтому их вклад в то увеличение, о котором говорит Путин, существенно больше, во-первых, в силу масштабов, а во-вторых, исходного отставания.

Надо понимать, что страны могут активно торговать между собой, только если они находятся на одном уровне технологического развития. Так как Запад сильно опережает Россию, то можно с ними торговать только сырьем.

Со странами, которые находятся на одном уровне с нами, например, с Вьетнамом или Индией, можно торговать не только сырьем, но и технологической продукцией, что для нас полезно. Так как все эти страны остаются нашими партнерами в условиях санкций, то здесь у нас есть дополнительные возможности по развитию торговых отношений.

Николай Кульбака, кандидат экономических наук

Перераспределение, безусловно, идет. И идет оно, прежде всего, за счет Китая. В принципе, если говорить о странах БРИКС, то страны БРИКС — это Китай и все остальные страны. Если так говорить, то да — доля Китая достаточно сильно выросла. Доля России в этом объеме не очень высока, и это мало на что повлияет реально.

То есть, с точки зрения России — это вообще никак. Это не про Россию, это про Китай.

Здесь есть большое количество проблем у Китая, потому что рост китайской экономики начинает сейчас существенно замедляться. И пока нет ощущения, что Китай сможет серьезно выбиться в мировые лидеры. Есть даже подозрение, что в ближайшее время, скажем, на горизонте десяти лет, второй экономикой мира может легко стать Индия. Просто за счет размеров.

Сергей Губанов, главный редактор журнала «Экономист»

Проблема с ВВП в том, что это на самом деле очень и очень туманная, фиктивная метрика. Специалисты придерживаются немножко других параметров. Например, кто генерирует высокие технологии? Где они производятся?

БРИКС — не источник высоких технологий, а их реципиент. Поэтому ориентироваться на долю ВВП я бы не стал. Плюс, источник данных по доле ВВП крайне сомнителен. Это обычно МВФ и Всемирный банк. А где они берут свои данные и какие параметры они включают — покрыто мраком неизвестности.

Судя по последним кремлевским совещаниям, там очень гордятся, что наша экономика пока выдерживает пресс санкционного давления. Опять же, ВВП в плюсе по 2023 году. Ловят каждую десятую процента — «улучшение», «уточнение корректировок». Но с профессиональной и научной точки зрения это годится максимум для поддержания самооценки, самоутешения и самоуспокоения.

Я привожу другой пример по нашей прекрасной экономике 2023 года. Мы производим всего-навсего 19% автомобильных двигателей от того количества автомобилей, которое мы собираем на своих площадках. Это значит, что четыре из пяти автомобилей ездят на импортных двигателях. При чем здесь ВВП? При чем здесь сдвиги в пользу БРИКС?

Чем плох ВВП? Он скрывает деиндустриализацию. Страна может сидеть в яме деиндустриализации, и при этом на ней будет развеваться зелененькая крона из ВВП и прикрывать это все.

Конечно, на месте Кремля нужно просто-напросто пересматривать ориентиры, которые следует отслеживать очень тщательно. ВВП можно оставить для Минфина и Минэкономики в качестве игрушки. Есть совершенно другие параметры: электроэнергия, электровооруженность, капиталовооруженность, высокие технологии, свои микропроцессоры.

Допустим, есть сдвиг по ВВП в пользу БРИКС. А я спрашиваю: сдвиг по производству микропроцессоров есть в пользу БРИКС? Простой вопрос ведь. Без микропроцессоров, извините, у вас ни наручных часов нет, ни беспилотников, ни военной техники, ни гражданской техники — ничего нет без микропроцессоров в современном мире. С точки зрения отечественной науки, это базовый продукт новой индустриализации.

Где сдвиг в пользу БРИКС по производству авиадвигателей для магистральных самолетов? Его нет. Где сдвиг в пользу БРИКС по производству роботов и робототехнических систем для индустрии? Если на всю столицу нашей большой родины всего пять роботизированных «бобкатов» убирают снег, и поэтому Москва стоит в сугробах, причем в пределах трех-четырех километров от Кремля, — это что? И какой смысл тогда в жонглировании ВВП и какими-то сдвигами?

Поэтому такого рода заявления, с моей точки зрения, характеризует просто-напросто стремление держаться определенной самооценки и не более того.

При этом, к сожалению, страдает дело, потому что Россия сидит в яме, очень глубокой яме деиндустриализации до сих пор. И это показывает элементарная статистика по тем же двигателям внутреннего сгорания.

Я уж не говорю про электродвигатели, я уж не говорю про электробатареи для электромобилей, для грузовых электромобилей, для общественного транспорта. Масса проблем в высокотехнологичной сфере. К большому сожалению, вместо того чтобы убирать систему, враждебную для новой индустриализации, Кремль просто успокаивает себя какими-то мифическими сдвигами в ВВП по абсолютно неточным данным.

Михаил Беляев, финансовый аналитик (Lenta.ru)

Надо вспомнить, откуда вообще пошло название «БРИКС». Лет 20 назад один английский исследователь обратил внимание на то, что Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка имеют очень похожие макроэкономические показатели по темпам роста. В своих исследованиях он объединил их в группу «БРИКС». На некоторое время об этом забыли, но вспомнили, когда высокие темпы роста перешли в Юго-Восточную Азию.

Это зона роста, и мы в ней находимся. Значит, бурный экономический рост не пройдет мимо нас. Это и внутренний рост, и развитие торговых отношений, прочих экономических связей. Если мы входим в группу, которая движется вперед, значит, находимся на волне развития.