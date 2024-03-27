В московском аэропорту Домодедово в пассажирский самолет авиакомпании Emirates — Airbus A380, признанный самым крупным гражданским авиалайнером в мире, врезалась машина с питьевой водой, сообщила московская межрегиональная транспортная прокуратура. Воздушное судно получило повреждения, ведомство проводит проверку.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по данному факту», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

В результате столкновения оказалось повреждено днище лайнера, заявили в ведомстве. Самолет готовился к рейсу в Дубай, но из-за инцидента его отстранили от полетов, чтобы провести оценку технического состояния. После выяснения обстоятельств происшествия будет дана отдельная оценка действиям работников аэропорта, заключили в прокуратуре.

В пресс-службе аэропорта рассказали РБК, что в момент столкновения пассажиров на борту самолета не было. Их обещали отправить в ОАЭ следующим же рейсом на другом лайнере.

Как сообщил телеграм-канала Mash, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водителю водовоза случился инсульт, в результате чего мужчину парализовало за рулем. По информации канала, транспортным средством управлял 59-летний Владимир Р., которого экстренно увезли в одну из столичных больниц. Его состояние оценили как тяжелое, отметил Mash.

«Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-службы Домодедово также пишет, что у водителя водовоза внезапно ухудшилось состояние здоровья, и это стало причиной ДТП на перроне аэродрома.

«При заступлении на смену были соблюдены все медицинские процедуры контроля, противопоказаний к работе не выявлено», — цитирует заявление пресс-службы аэропорта издание.

Лайнер Airbus A380 считают самым большим в мире гражданским самолетом. Он вмещает до 853 человек. Согласно характеристикам самолета, его максимальная взлетная масса — 575 т, размах крыльев — почти 80 м, а максимальная дальность полета может достигать более 15 тыс. км. Стоимость авиагиганта оценивалась более чем в $400 млн.

В 2021 году авиастроительный концерн Airbus прекратил выпуск модели A380. Руководство компании объясняло, что производство крупногабаритного самолета стало невыгодным на фоне спроса на более компактные и дальнемагистральные модели. К тому же главный заказчик Airbus A380 — авиакомпания Emirates — сократила спрос.