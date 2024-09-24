Суд в Москве на полтора года лишил водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение вынес Мировой судебный участок района Мещанский в Москве. Режиссера признали виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

«Андреасяну Сарику Гарниковичу назначено административное наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

По данным «МК», инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел в мае в Москве. Тогда Андреасяна остановили сотрудники ГИБДД на Цветном бульваре и предложили пройти тест на анализаторе дыхания.

«У водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта; нарушение кожных покровов окраса лица», — приводит РИА Новости текст постановления.

Прибор показал содержание алкоголя в крови 0,403 мг/л, тогда как допустимая норма составляет не более 0,16 мг/л. Материалы дела были переданы в 383-й судебный участок Мещанского района Москвы.

Андреасян согласился с показаниями, указанными в постановлении. В то же время его представитель заявил, что дорожный инспектор не разъяснял права и обязанности как режиссеру, так и понятым, назвав это грубейшим нарушением.

RTVI обратился к Андреасяну за комментарием, но на момент публикации режиссер не ответил.

11 сентября Андреасян и его жена Лиза Моряк сообщили в своих соцсетях о том, что их автомобили повредил неизвестный вандал. Сильнее всего пострадал синий Bentley, который режиссер подарил супруге в июне 2024 года. Неизвестный оставил вмятины и царапины на машинах пары, оторвал номера и попытался вскрыть крышку бензобака.

«Мы увидели вандала, который сначала ходил вокруг машины. Потом пытался оторвать номера сзади, сдуть колеса. Но у него ничего не выходило и он прибегнул к силе», — приводит портал Voice слова Моряк.