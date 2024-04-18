Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с сотрудниками правоохранительных органов Польши задержали поляка, который, по версии спецслужб, сотрудничал с российской военной разведкой и готовил покушение на украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

По данным спецслужбы, задержанный является гражданином Польши, но работал на российскую разведку. По версии следствия, мужчина должен был собирать данные о работе польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы помогло бы Москве спланировать покушение на Зеленского во время его визита в республику. «Доказательства» сотрудничества задержанного с российскими агентами передали польским правоохранителям, отмечает СБУ. Мужчину задержали.

На сайте польской прокуратуры говорится , что гражданин Польши Павел К. был задержан 17 апреля по подозрению в готовности действовать в пользу иностранной разведки. Мужчине предъявлено обвинение по статье 130 параграфа 3 польского уголовного кодекса — «сбор и хранение сведений, способных нанести ущерб Польше, либо выражение готовности действовать в интересах иностранной разведки против Польши». Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun рассказывал , что пережил «не менее пяти-шести» покушений. По его словам, панику у него вызвала только первая попытка, которую он сравнил с началом вспышки коронавируса. В начале военного конфликта в феврале 2022 года украинский лидер говорил, что Россия обозначила его как «цель номер один».