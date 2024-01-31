Счетная палата в ходе проверок в 2023 году выявила нарушения на общую сумму более 2 трлн руб. Об этом и.о. председателя палаты Галина Изотова сообщила в специальном интервью RTVI.

«По итогам 2023 года очень высокий объем выявленных нарушений, это более 2 трлн руб.», — сказала Изотова.

По ее словам, большинство из них связано с нарушением бюджетного законодательства, бухгалтерского учета и отчетности. «Большой объем» нарушений исправляется прямо в ходе проверок Счетной палаты, отметила Изотова.

«Но есть и нарушения, конечно, такого рода, как нецелевое использование средств, неэффективное. Процент не такой большой, это порядка 10-20%, я думаю. Но, конечно, нас в большей степени эти объемы также беспокоят», — заявила она.

Изотова также сообщила, что по итогам 2023 года в федеральный бюджет возвращено свыше 20 млрд руб.

Ранее Счетная палата сообщала, что по итогам проверок, проведенных в 2022 году, выявила 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд руб. Инспекторы контрольного ведомства возбудили 93 административных дела, 66 должностных лиц были привлечены к ответственности. В бюджеты всех уровней обеспечен возврат средств в размере 8,85 млрд руб.