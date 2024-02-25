Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о готовности баллотироваться на новый президентский срок на следующих выборах, которые запланированы на 2025 год. Об этом глава государства заявил на избирательном участке после того, как проголосовал на парламентских выборах, передает БЕЛТА.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им (уехавшим из страны белорусам. — Прим. RTVI), что пойду!» — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.

По словам белорусского президента, люди «начинают понимать», что должность президента Беларуси — это «очень тяжелая работа», и «не каждый на это решится».

Лукашенко указал, что время принятия решения о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы будет зависеть от внешнеполитической ситуации.

«Чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — пояснил он.

«Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси», — добавил Лукашенко.

Во время беседы с журналистами Лукашенко выразил мнение, что нигде в мире нет более «открытых, честных, принципиальных выборов», как в Беларуси. «У нас это праздник. Так было всегда. Мы проводим искреннюю, честную политику и точно такие выборы», — сказал глава государства.

25 февраля в Беларуси проходят выборы в Палату представителей Национального собрания VIII созыва и местные советы депутатов.

Александру Лукашенко 69 лет. Он занимает пост президента Беларуси почти 30 лет, с июля 1994 года. Следующие президентские выборы в республике должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.