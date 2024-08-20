Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении нижегородского блогера, «главного инцела России» Алексея Поднебесного по с ч. 1 ст. 134 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 135 УК (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет).

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет организовать проверку в отношении Поднебесного из-за видеоролика, на котором он целуется с девушкой-подростком.

Инцелы — движение людей, неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Поднебесного неоднократно называли в СМИ «главным инцелом страны» и «вождем инцелов», однако сам блогер выступает против этого прозвища. «Я шоумен, секс-блогер без секса, такой у меня образ», — говорит о себе Поднебесный.

«Следствием установлено, что 2 августа злоумышленник в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же потерпевшей в половую связь. Подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался 46-летний житель Нижегородской области», — говорится в тексте официального сообщения.

Поднебесный написал о своем задержании полицией 19 августа. Он также выложил фотографию Следственного отдела по Центральному району и указал адрес — Басков переулок, дом 33. После этого в телеграм-канале было опубликовано сообщение о поиске адвоката для блогера.

Конфликт с Мизулиной

Екатерина Мизулина обратила внимание на Поднебесного в своем телеграм-канале в апреле. Она опубликовала несколько сообщений от подписчиков, которые обвинили его в угрозах и агрессивном поведении, а также прислали скриншоты из телеграм-канала Поднебесного с «шутками» про детскую порнографию и рассказами о сексуальном влечении взрослых мужчин к несовершеннолетним девушкам. В нескольких публикациях блогер рассказывал, что собирает подробную информацию о различных девушках и планирует «мстить».

«В связи с деятельностью блогера “Поднебесного”, который называет себя лидером движения инцелов в России, обратились в правоохранительные органы. Блогер публикует деструктивный контент, а также преследует девушек, угрожает им, публикует их персональные данные, распространяет материалы педофильского характера», — написала Мизулина.

В комментарии изданию «Нижний Новгород онлайн» блогер пожаловался, что его банковские карты были заблокированы, и назвал заявление Мизулиной частью организованной против него травли.

«Да, это преследование, этим мне угрожали очень давно. Несколько месяцев уже как минимум они писали доносы на меня Мизулиной. Сегодня мне заблокировали банковские карты, чтобы я не мог собирать донаты. Мой номер поставлен на DDoS-атаку, мне звонят непрерывно. Это тоже организовано моими хейтерами, я не могу пользоваться телефоном», — говорил он.

Позднее, 19 августа, Мизулина опубликовала обращение одного из своих подписчиков об интимных отношениях между Поднебесным и 15-летней девушкой. Помимо этого, главе Лиги безопасного интернета стали присылать видео с блогером и петербургской школьницей, которые вызвали у Мизулиной «серьезные вопросы». Она предположила, что девушка-подросток могла попасть под давление взрослого мужчины, и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку.

Поднебесный обвинил своих противников в том, что они извратили информацию и распространяют на него клевету. По его словам, девушка, о которой идет речь, вызвалась показать ему Санкт-Петербург, попросила его о совместном фото, а затем ее саму стали «шантажировать и требовать записать “извинения” за то, что она встречалась и фоткалась» с блогером.

«Что показательно, доносы Мизулиной инициирует моя бывшая жена, которая относительно недавно фоткалась с флагом Украины и трезубцем, но ради мести бывшему готова прикинуться “патриоткой”», — утверждал он.

Он также добавил, что фотографировавшаяся с ним девушка «уже несколько раз публично подтвердила, что никакого секса не было».

«У меня не было секса с этой девушкой ни в какой форме. Девушка представилась как 23-х летняя, и у меня не было сомнений в этом. Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения. В Питере у меня была другая девушка, с которой у меня были сексуальные отношения», — написал блогер в своем телеграм-канале.

Поднебесный признал, что они с несовершеннолетней девушкой сделали «провокационные фото и видео», но назвал цели этих роликов исключительно юмористическими. Комментируя видеоролик, на котором виден их поцелуй, блогер заявил, что девушка «неожиданно по своей инициативе его поцеловала», тогда как сам он «не обнимал, а лишь поддерживал ее за туловище», когда она на «пару минут» присела к нему на колено, после чего «попросил ее слезть».

После новостей о задержании блогера Мизулина сообщила, что в его отношении следственными органами ГСУ СК по Петербургу была организована процессуальная проверка, ход которой взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Кто такой Алексей Поднебесный

После окончания аспирантуры юридического факультета ННГУ в 2007 году, Алексей Поднебесный работал следователем в прокуратуре Шахуньи, откуда был уволен из-за конфликта с коллегой. Позднее в автобиографии «В круге втором» он назвал причиной конфликта подтасовку дел. В начале 2010-х годов занимался общественной деятельностью и критикой городской администрации.

В 2011 году Поднебесный с женой сняли фильм про озеро Светлояр. В ходе съемок у него возник конфликт с отдыхающими, одного из которых он ранил ножом в живот. На фоне решения суда об условном сроке от Поднебесного ушла жена. После развода он вступил в брак с девушкой по имени Валерия.