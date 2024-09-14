Работа над тремя экранизациями произведений английского писателя-фантаста Нила Геймана отменена или приостановлена из-за сообщений о том, что он обвиняется в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.

Сериал Netflix «Детективы с того света», основанный на персонажах, созданных для DC Comics Гейманом и Мэттом Вагнером, был закрыт после первого сезона. Производство третьего и последнего сезона «Благих намерений», основанной на романе Геймана и Терри Пратчетта 1990 года, приостановлено компанией Amazon. Разработка адаптации молодежного романа Геймана 2008 года «История с кладбищем» для Disney тоже временно прекращена.

Ни один из стриминговых сервисов не подтвердил, что эти решения были приняты из-за обвинений в адрес писателя, но Гейман, по-видимому, сам предложил отказаться от участия в производстве третьего сезона «Благих знамений». Его представители отказались комментировать решения видеоплатформ.

В июле Tortoise media сообщило о выдвинутых двумя женщинами обвинениях в адрес Геймана, включая сексуальное насилие и принуждение. Писатель категорически отрицает любое противоправное поведение со своей стороны.

Одна женщина, которую зовут Скарлетт, утверждала, что Гейман совершал с ней сексуальные действия без ее согласия, когда она работала няней в его семье в Новой Зеландии. Писатель признал, что вступал с ней в половую связь, но подчеркнул обоюдно добровольный характер этих отношений.

Вторая женщина, которую в статье Tortoise media называют просто К., утверждала, что Гейман совершил с ней половой акт без ее согласия. В этом случае писатель также отрицает любое противоправное поведение.

После выхода первой статьи появились новые обвинения — в том числе от Каролины Валлнер. Она утверждала, что Гейман потребовал от нее заняться сексом в обмен на разрешение пожить в его доме на севере штата Нью-Йорк, а потом заставил подписать соглашение о неразглашении и заплатил $275 тысяч. Писатель, комментируя рассказ Валлнер, признал, что вступал с ней в сексуальные отношения, но назвал их «полностью добровольными».