Сенатор Совфеда от Белгородской области и экс-глава региона Евгений Савченко досрочно покинул свой пост по собственному желанию. Об этом RTVI сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Он займется развитием личного роста. Он, насколько мне известно, например, в последнее время занимается написанием своей биографии, мемуарами. Он творческий человек, интересный собеседник, ему есть, о чем написать, рассказать потомкам. У каждого человека, который подходит к пенсионному возрасту, есть свой взгляд на то, что он сделал, сколько он сделал, чего он достиг», — пояснил Тимченко.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Савченко включен в повестку заседания Совета Федерации на 5 июня, отметил Тимченко.

Евгений Савченко родился 8 апреля 1950 года в поселке Красная Яруга Белгородской области. В 1976 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева.

Савченко — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии сельскохозяйственных наук России .

Трудовую деятельность Савченко начал главным агрономом Ракитянского колхоза, затем стал директором совхоза. Позднее он занимал должности заместителя начальника Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия России и работал в структурах АПК России.

В октябре 1993 года Савченко возглавил администрацию Белгородской области, а в декабре 1995 и мае 1999 года его переизбрали на этот пост. С мая 2003 по сентябрь 2020 года он занимал должность губернатора этого региона.

В сентябре 2020 года Савченко перешел на работу в Совет Федерации. Там он был представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области.

Савченко награжден орденами «Знак Почета», «Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Украины «За заслуги» III степени, медалью К. Д. Ушинского, а также наградами Русской православной церкви (РПЦ).