Певица Наталья Сенчукова в интервью программе RTVI «Легенда» оценила вокальные данные Ольги Бузовой.

«Она исполнительница. Как может, так и поет», — сказала Сенчукова.

По ее словам, если человек может спеть не под фонограмму «хорошо и чисто», то его уже можно назвать певцом.

«Но если ты этого не можешь, то, наверное, только исполнителем. Я не могу <…> критиковать ее, но, конечно, [она] не певица», — заключила Сенчукова.

Ранее муж Сенчуковой, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин в разговоре с RTVI назвал Аллу Пугачеву жертвой обстоятельств из-за высказываний ее мужа, юмориста Максима Галкина*.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов